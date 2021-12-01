У клиентки "Новой почты" отказались принимать посылку из-за коробки – что произошло

У женщины отказались принимать посылку для отправки без допаковки в фирменную коробку "Новой почты"

Зачем работники "Новой почты" запаковывают коробку в коробку / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на неприятную ситуацию, которая случилась с ней в отделении – работники отказались отправлять коробки с обувью в стрейч пленке и потребовали упаковать их в фирменную коробку.

Об этом женщина написала в комментариях к посту "Новой почты" в Instagram.

Реклама

По ее словам, ее семья продает обувь через интернет, чтобы собрать деньги на лечение родственнице с онкологией, так что упаковку пытаются сделать максимально дешевой.

"На отделении 41 в Запорожье отказываются принимать обувь в заводской упаковке и стрейч пленке, только упаковывать сверху в фирменную коробку "Новая почта!" Доставка выходит очень высокой! Клиенты отказываются от посылок!", – пишет возмущенная женщина.

Что ответили в Новой почте?

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники "Новой почты" заверили, что обувь в коробках должна дополнительно упаковываться в стрейч пленку или пакет.

Реклама

"Согласно стандарту обуви в фирменной коробке допаковывается в пакет для отправок или в стрейч пленку. Допаковывается в коробку, если обувь без коробки принесли. Это делается для того, чтобы защитить груз при транспортировке", – сказали в "Новой почте".

То есть, упаковывать коробку в дополнительную коробку не нужно, невзирая на то, какие логотипы нанесены сверху.

В то же время возмущенной женщине "Новая почта" пообещала, что ситуация взята под контроль и извинились.

"Передали информацию руководителю отделения. Приложим максимум усилий, чтобы в дальнейшем наше сотрудничество было исключительно положительным", – ответили женщине.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали, что работники "Укрпочты" отказались принимать для отправки посылку в коробке "Новой почты".

Мы также писали, что "Новая почта" и "Нефтегаз" предлагают новую удобную услугу для украинцев прямо в отделении.