Страховка не помогла: что украинец получил в ценной посылке от "Новой почты"

Рассказываем, что возмутило клиента "Новой почты" и почему он не получил компенсацию за застрахованную посылку

Что шокировало постоянного клиента / Фото: Getty Images, Новая почта, Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" пожаловался, что ему беспричинно отказали в компенсации, и даже обвинил компанию в воровстве.

Об этом мужчина написал отзыв на своей страничке в Facebook.

Реклама

По его словам, он регулярно отправляет "Новой почтой" достаточно дорогие посылки, с доставкой по 3-5 тысяч грн и обязательно их страхует.

"Я реально не ожидал, что на "Новой почте" меня обворуют! Посылку вскрыли, вытащили самое ценное и запихнули скопом обратно! По пути посылки куча мест, где слепые зоны у камер, естественно, на камерах они не засветились!", – пишет клиент.

Далее украинец рассказывает, что ему не предлагали сделать опись содержимого, не осматривали посылку и не предлагали это сделать.

Реклама

"Приняли посылку с круглой суммой как так и надо, деньги за страховку взяли, а теперь меня чуть ли не в мошенничестве обвиняют", – говорится в отзыве.

Что ответили в "Новой почте"?

В компании подтвердили, что в компенсации клиенту действительно отказали.

Для того чтобы клиент понял причину, ему предложили предоставить письменный ответ от отдела компенсаций и даже видеоматериалы, на основе которых принималось решение.

Реклама

"Новая почта" будет выдавать деньги авансом

25 января почтовый оператор запустил новую услугу – "Факторинг наложенного платежа".

Ее суть состоит в том, что продавец может получить деньги за свой товар раньше, чем покупатель получит посылку и оплатит ее.

Работает эта услуга благодаря платежной системе "НоваПей". Для бизнеса эта услуга конечно же не бесплатна, ее стоимость – 0,2% от суммы аванса.

"Сегодня" также писали, какую еще услугу запустила "Новая почта", и рассказывали, как отследить свою посылку в пути.