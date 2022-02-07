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Пытались скрыть следы. Как "Новая почта" испортила подарок клиентки (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 09:45
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Одна из клиенток "Новой почты" показала, в каком состоянии к ней пришел подарочный бокс и как операторы пытались замаскировать свою ошибку
Что случилось с посылкой клиентки
Что случилось с посылкой клиентки / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" пожаловалась, как почтовый оператор "порадовал высоким сервисом" и привез подарочный бокс в ужасном состоянии.

Об этом женщина написала отзыв на странице в Facebook.

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В отзыве она рассказала, как получила в отделении отправления, и даже не стала проверять, поскольку у нее никогда не возникало вопросов к качеству товара у этого продавца.

Удивило клиентку только то, что коробка "Новой почты" была сверху замотана в пищевую пленку, но тогда женщина подумала, что это сделал оператор для дополнительной безопасности.

"Самое интересное произошло дома, когда начала открывать пленку… Посылка вся мокрая, имеет два штрихкода, содержимое также мокрое, обмотанное пищевой пленкой, чтобы скрыть то, что коробка мокрая... дальше все на фото", – пишет женщина.

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Тогда она решила выяснить у продавца, который отправлял посылку, какой была первоначальная упаковка. Отправитель заверил, что прислал груз в стандартной коробке.

Украинка также обратилась в службу поддержки Новой почты и получила ответ о том, что компании очень жаль.

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"Подарок испорчен (подарочный бокс мокрый), настроение испорчено. Выводы, что такой "сервис" следует обходить десятыми дорогами. Тарифы высокие, сервис ноль и деньги на ветер!", – возмутилась женщина.

Что ответили в "Новой почте"?

Представители компании отреагировали на жалобу и заявили, что уже занимаются решением этого вопроса. Клиентке сообщили, что ее запрос направлен в профильный отдел, однако ответа еще нет.

"Новая почта" меняет тариф

С 1 февраля компания заявила про смену тарифов на так называемое дополнительное место в накладной, то есть если вы отправляете две посылки по одному чеку.

Теперь отправка второй посылки будет тарифицироваться следующим образом:

  • до 2 кг – 10 грн, вместо 30;
  • до 10 кг – 30 грн, вместо 50;
  • до 30 кг – 70 грн.

В компании отметили, что пошли на такой шаг из-за фидбека от клиентов, которые были недовольны предыдущей системой тарификации.

"Сегодня" также писали о новой услуге "Факторинг наложенного платежа", и рассказывали, могут ли вам отказать в отправке посылки из-за коробки.

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