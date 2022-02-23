Доставка "Новою поштою" та "Укрпоштою" – як розрахувати вартість

Розповідаємо, як самостійно розрахувати вартість доставки "Новою поштою" та "Укрпоштою" всього за кілька кліків

Детальна інструкція для розрахунку вартості доставки / Фото: Нова пошта, Колаж: Сьогодні

Відправляти поштою посилки - це дуже поширена практика серед українців, яка може навіть залишити дірку у вашій кишені, оскільки тарифи на доставку ростуть, а у чеку може з’явитись несподівані суми за пакування.

"Сьогодні" розповідають, як заздалегідь розрахувати вартість доставки "Новою поштою" та "Укрпоштою".

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"Нова пошта"

Поштовий оператор має базові тарифи, які можна подивитись на сайті. Наприклад – доставка посилки у поштомат коштує 35 грн, а доставка документів по Україні – 45 грн.

Вартість доставки у інших випадках залежить від ваги та розташування населених пунктів, між якими ви робите пересилку. Також свою ціну має кожен окремий варіант пакування.

Щоб не розраховувати це все у себе в голові можна скористатися сервісом "Нової пошти" – "Вартість доставки".

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Тут можна розрахувати вартість конкретного відправлення, врахувавши місце відправлення, пункт прибуття, вид посилки, її габарити та вагу, кількість місць в накладній, оголошену вартість, пакування, чи потрібен підйом на верх і тд.

Заповнивши усі ці пункти потрібно натиснути кнопку "Розрахувати вартість".

"Укрпошта"

В "Укрпошти" також є сталі тарифи, які розраховуються виходячи з ваги посилки, її габаритів, додаткових послуг та іншого.

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Це також досить складно розрахувати самому, оскільки в голові потрібно тримати одразу кілька показників. Для того, щоб це було простіше, можна використати сервіс "Розрахунок вартості".

Тут також потрібно вказати параметри та тип відправлення, маршрут, а потім натиснути "Розрахувати вартість".

Зауважте, що ця вартість все одно може змінитися у відділенні, оскільки оператор може настояти на зміні пакування.

"Нова пошта" змінює тариф

З лютого поштовий оператор змінив тариф на одну з популярних послуг після чисельних звернень клієнтів.

Відтепер, на так зване додаткове місце в накладній діє знижений тариф:

для відправлення посилки до 2 кг потрібно доплатити 10 гривень (замість 30);

за відправлення до 10 кг тариф становитиме 30 гривень (замість 50);

за посилку до 30 кг, то заплатити треба 70 грн (йдеться лише про посилку на додаткове місце).

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