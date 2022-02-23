Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Доставка "Новою поштою" та "Укрпоштою" – як розрахувати вартість

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 10:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як самостійно розрахувати вартість доставки "Новою поштою" та "Укрпоштою" всього за кілька кліків
Детальна інструкція для розрахунку вартості доставки
Детальна інструкція для розрахунку вартості доставки / Фото: Нова пошта, Колаж: Сьогодні

Відправляти поштою посилки - це дуже поширена практика серед українців, яка може навіть залишити дірку у вашій кишені, оскільки тарифи на доставку ростуть, а у чеку може з’явитись несподівані суми за пакування.

"Сьогодні" розповідають, як заздалегідь розрахувати вартість доставки "Новою поштою" та "Укрпоштою".

Реклама

"Нова пошта"

Поштовий оператор має базові тарифи, які можна подивитись на сайті. Наприклад – доставка посилки у поштомат коштує 35 грн, а доставка документів по Україні – 45 грн.

Вартість доставки у інших випадках залежить від ваги та розташування населених пунктів, між якими ви робите пересилку. Також свою ціну має кожен окремий варіант пакування.

Щоб не розраховувати це все у себе в голові можна скористатися сервісом "Нової пошти" – "Вартість доставки".

Реклама

Тут можна розрахувати вартість конкретного відправлення, врахувавши місце відправлення, пункт прибуття, вид посилки, її габарити та вагу, кількість місць в накладній, оголошену вартість, пакування, чи потрібен підйом на верх і тд.

Заповнивши усі ці пункти потрібно натиснути кнопку "Розрахувати вартість".

"Укрпошта"

В "Укрпошти" також є сталі тарифи, які розраховуються виходячи з ваги посилки, її габаритів, додаткових послуг та іншого.

Реклама

Це також досить складно розрахувати самому, оскільки в голові потрібно тримати одразу кілька показників. Для того, щоб це було простіше, можна використати сервіс "Розрахунок вартості".

Тут також потрібно вказати параметри та тип відправлення, маршрут, а потім натиснути "Розрахувати вартість".

Зауважте, що ця вартість все одно може змінитися у відділенні, оскільки оператор може настояти на зміні пакування.

"Нова пошта" змінює тариф

З лютого поштовий оператор змінив тариф на одну з популярних послуг після чисельних звернень клієнтів.

Відтепер, на так зване додаткове місце в накладній діє знижений тариф:

  • для відправлення посилки до 2 кг потрібно доплатити 10 гривень (замість 30);
  • за відправлення до 10 кг тариф становитиме 30 гривень (замість 50);
  • за посилку до 30 кг, то заплатити треба 70 грн (йдеться лише про посилку на додаткове місце).

"Сьогодні" також писали, як "Нова пошта" "реставрувала" старовинне крісло і, розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні через коробку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Доставка "Новою поштою" та "Укрпоштою" – як розрахувати вартість Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Супермаркети виплачують десятки тисяч гривень — як українцям отримати гроші Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Паніка продовжується? Що відбувається зараз із курсом гривні на біржі Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38626.54

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2702.23

Litecoin (LTC)

109.54

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,18
35,49
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти