"Новая почта" разлила необычное содержимое посылки клиента – (фото)

Рассказываем, что так расстроило клиента, который заплатил за доставку "Новой почтой" больше 100 грн

Что клиент получил в посылке / Фото: УНИАН, Facebook, Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" рассказал о неприятной ситуацией с доставкой важных документов и ведра с электроизоляционным материалом.

О происшествии мужчина написал на своей страничке в Facebook и приложил фото "катастрофы".

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В посылке было ведро специального материала – компаунда и снаружи коробка казалась целой, но вот внутри клиента ждал сюрприз.

"Пластиковое ведро с компаундом разбито, документы залиты", – говорится в отзыве.

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После этого мужчина созвонился с отправителем и узнал, что тот отдал ведро операторам "Новой почты" и оплатил их упаковку. По словам клиента, ведро просто поставили в большую коробку и никак не закрепили.



"Я уже устал от хамства "Новой почты". Постоянные косяки, испорченные или пропавшие отправки – и никакой, ****, ответственности за содеянное. Зато тарифы поднимают регулярно", – возмутился украинец.

Что ответили в "Новой почте"?

Представители компании отреагировали на жалобу и извинились перед пострадавшим клиентом.

В качестве решения проблемы мужчине предложили компенсацию – сделать идентичный заказ у отправителя за счет "Новой почты".

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Клиент согласился на такой вариант и предложил оформить заказ через несколько дней.

Отправка документов "Новой почтой"

В начале 2022 года компания запустила новую услугу, благодаря которой отправить документы дешевле, чем обычной посылкой.

Отправка документов стоит 45 гривен, в эту сумму уже входит конверт из картона, а вес документов должен быть не больше килограмма.

Преимущество такой отправки в том, что сумма зафиксирована для всех регионов Украины и не изменится, даже если отправить документы из города в сельскую местность.

"Сегодня" также писали, какой тариф поменяла "Новая почта", и рассказывали о запуске новой услуги для продавцов.