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Доставка "Новой почтой" и "Укрпочтой" – как рассчитать стоимость

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 10:57
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Рассказываем, как самостоятельно рассчитать стоимость доставки "Новой почтой" и "Укрпочтой" всего за несколько кликов
Подробная инструкция для расчета стоимости доставки
Подробная инструкция для расчета стоимости доставки / Фото: Новая почта, Коллаж: Сегодня

Отправлять по почте посылки – это очень распространенная практика среди украинцев, которая может даже оставить дыру в вашем кармане, поскольку тарифы на доставку растут, а в чеке могут появиться неожиданные суммы за упаковку.

"Сегодня" рассказывают, как заранее рассчитать стоимость доставки "Новой почтой" и "Укрпочтой".

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"Новая почта"

У почтового оператора есть базовые тарифы, которые можно посмотреть на сайте. Например – доставка посылки в почтомат стоит 35 грн, а доставка документов по Украине – 45 грн.

Стоимость доставки в других случаях зависит от веса и расположения населенных пунктов, между которыми вы производите пересылку. Также свою цену имеет каждый отдельный вариант упаковки.

Чтобы не рассчитывать это все у себя в голове, можно воспользоваться сервисом "Новой почты" – "Стоимость доставки".

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Здесь можно рассчитать стоимость конкретной отправки, учитывая место отправления, пункт прибытия, вид посылки, ее габариты и вес, количество мест в накладной, объявленную стоимость, упаковку, нужен ли подъем на верх и тд.

Заполнив все эти пункты, нужно нажать кнопку "Рассчитать стоимость".

"Укрпочта"

На "Укрпочте" также есть постоянные тарифы, которые рассчитываются исходя из веса посылки, ее габаритов, дополнительных услуг и прочего.

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Это достаточно сложно рассчитать самому, поскольку в голове нужно держать сразу несколько показателей. Для того чтобы это было проще, можно использовать сервис "Расчет стоимости".

Здесь также нужно указать параметры и тип отправки, маршрут, а затем нажать "Рассчитать стоимость".

Обратите внимание, что эта стоимость может измениться в отделении, поскольку оператор может настоять на изменении упаковки.

"Новая почта" меняет тариф

С февраля почтовый оператор сменил тариф на одну из популярных услуг после многочисленных обращений клиентов.

Отныне, на так называемое дополнительное место в накладной действует пониженный тариф:

  • для отправки посылки до 2 кг нужно доплатить 10 гривен (вместо 30);
  • за отправку до 10 кг тариф составит 30 гривен (вместо 50);
  • за посылку до 30 кг, то заплатить нужно 70 грн (речь идет только об посылке на дополнительное место).

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" "реставрировала" старинное кресло и рассказывали, могут ли вам отказать в отправлении из-за коробки.

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