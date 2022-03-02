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Железный занавес опускается: DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 13:59
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Рассказываем, как действия Путина оставляют россиян без связи с внешним миром
Крупные компании отказываются от доставки в Россию
Крупные компании отказываются от доставки в Россию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия и Беларусь могут остаться без заграничных посылок, поскольку крупнейшие службы доставки, такие как DHL, UPS и FedEx отказались от отправлений в эти страны из-за войны в Украине.

Об этом DHL, UPS и FedEx сообщили на своих сайтах.

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В Украину также временно прекращена доставка, однако исключительно из соображений безопасности. В DHL заявили, что их компания стремится к миру и глубоко опечалена событиями в Украине.

UPS приостановила следующие услуги:

  • все услуги международной перевозки в Россию и из нее;
  • все международные доставки в Беларусь и из Беларуси;
  • все международные перевозки в Украину и из Украины.

Бегство автоконцернов из РФ

В связи с путинской агрессией целый ряд автомобильных компаний принял решение остановить экспорт своих авто в РФ и производство на российских мощностях.

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Об этом заявили такие гиганты как BMW, General Motors, Volkswagen, а также:

  • Volvo;
  • Ford;
  • Skoda;
  • Cadilac;
  • Chevrolet;
  • Audi;
  • General Motors;
  • GMC;
  • Jaguar;
  • Buick;
  • Honda;
  • Mazda.

В General Motors заявили, что сейчас все их мысли с украинским народом и они прекращают ведение бизнеса в стране-агрессоре.

"Сегодня" также писали, какие преимущества создали мобильные операторы ЕС для украинцев, и рассказывали, что с европейского рынка уходит Сбербанк.

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