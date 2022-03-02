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Мобильные операторы ЕС ввели бесплатные услуги для украинских беженцев – список

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 10:56
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Рассказываем, что украинцы смогут сделать бесплатно и какие еще меры собираются предпринять в ЕС
Европа старается помочь украинским беженцам
Европа старается помочь украинским беженцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейские телекоммуникационные компании сделали бесплатными некоторые услуги для украинских беженцев.

Об этом сообщает издание "Euroactive".

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Эти меры включают в себя:

  • бесплатные международные звонки в Украину;
  • раздачу SIM-карт беженцам, бегущим в соседние страны;
  • бесплатный Wi-Fi в лагерях беженцев.

"У операторов есть индивидуальное стремление делать все, что в их силах", – заявил глава исполнительного совета Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Стивен Тас.

Сейчас продолжается работа над отменой платы за роуминг с Украиной, но это не так просто, поскольку нужно получить согласие всех принимающих операторов.

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Бесплатные услуги для украинцев отличаются в зависимости от страны, сейчас в число вовлеченных операторов входят:

  • Deutsche Telekom;
  • Orange Proximus;
  • Vodafone;
  • Telecom Italia;
  • Telefónica;
  • Proximus;
  • Vivacom.

Отмечается, что такие меры являются временными и краткосрочными и будут видоизменяться по ходу войны.

Помощь украинцам от Польши

Поляки активно поддерживают Украину в борьбе с агрессором и магазины даже направляют 10% от покупок на помощь нашей стране.

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Также поляки сделали для украинцев проезд в общественном транспорте бесплатным, а временами крупные сети магазинов в Польше, такие как Biedronka, Carrefour, Żabka и Rossmann, убирают с полок белорусские и российские товары.

"Сегодня" также писали, что Киевстар отключает СМС для жителей РФ и Белоруси и рассказывали, почему в России началась настоящая паника.

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