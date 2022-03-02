Мобильные операторы ЕС ввели бесплатные услуги для украинских беженцев – список

Европейские телекоммуникационные компании сделали бесплатными некоторые услуги для украинских беженцев.
Об этом сообщает издание "Euroactive".
Эти меры включают в себя:
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- бесплатные международные звонки в Украину;
- раздачу SIM-карт беженцам, бегущим в соседние страны;
- бесплатный Wi-Fi в лагерях беженцев.
"У операторов есть индивидуальное стремление делать все, что в их силах", – заявил глава исполнительного совета Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Стивен Тас.
Сейчас продолжается работа над отменой платы за роуминг с Украиной, но это не так просто, поскольку нужно получить согласие всех принимающих операторов.
Бесплатные услуги для украинцев отличаются в зависимости от страны, сейчас в число вовлеченных операторов входят:
- Deutsche Telekom;
- Orange Proximus;
- Vodafone;
- Telecom Italia;
- Telefónica;
- Proximus;
- Vivacom.
Отмечается, что такие меры являются временными и краткосрочными и будут видоизменяться по ходу войны.
Помощь украинцам от Польши
Поляки активно поддерживают Украину в борьбе с агрессором и магазины даже направляют 10% от покупок на помощь нашей стране.
Также поляки сделали для украинцев проезд в общественном транспорте бесплатным, а временами крупные сети магазинов в Польше, такие как Biedronka, Carrefour, Żabka и Rossmann, убирают с полок белорусские и российские товары.
"Сегодня" также писали, что Киевстар отключает СМС для жителей РФ и Белоруси и рассказывали, почему в России началась настоящая паника.