Мобильные операторы ЕС ввели бесплатные услуги для украинских беженцев – список

Рассказываем, что украинцы смогут сделать бесплатно и какие еще меры собираются предпринять в ЕС

Европа старается помочь украинским беженцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейские телекоммуникационные компании сделали бесплатными некоторые услуги для украинских беженцев.

Об этом сообщает издание "Euroactive".

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Эти меры включают в себя:

бесплатные международные звонки в Украину;

раздачу SIM-карт беженцам, бегущим в соседние страны;

бесплатный Wi-Fi в лагерях беженцев.

"У операторов есть индивидуальное стремление делать все, что в их силах", – заявил глава исполнительного совета Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Стивен Тас.

Сейчас продолжается работа над отменой платы за роуминг с Украиной, но это не так просто, поскольку нужно получить согласие всех принимающих операторов.

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Бесплатные услуги для украинцев отличаются в зависимости от страны, сейчас в число вовлеченных операторов входят:

Deutsche Telekom;

Orange Proximus;

Vodafone;

Telecom Italia;

Telefónica;

Proximus;

Vivacom.

Отмечается, что такие меры являются временными и краткосрочными и будут видоизменяться по ходу войны.

Помощь украинцам от Польши

Поляки активно поддерживают Украину в борьбе с агрессором и магазины даже направляют 10% от покупок на помощь нашей стране.

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Также поляки сделали для украинцев проезд в общественном транспорте бесплатным, а временами крупные сети магазинов в Польше, такие как Biedronka, Carrefour, Żabka и Rossmann, убирают с полок белорусские и российские товары.

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