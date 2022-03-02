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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Придется ходить пешком? Какие автомобили больше нельзя купить в РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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2 марта, 09:59
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Рассказываем, как крупнейшие авто-концерны реагируют на путинскую агрессию против Украины
Из РФ массово уходят автоконцерны
Из РФ массово уходят автоконцерны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После нападения российской армии на мирные украинские города, РФ постепенно начала превращаться в страну-изгоя. С ней отказываются сотрудничать все больше мировых компаний, в том числе – автомобильных.

"Сегодня" собрали все новости о том, какие автоконцерны приняли решение разорвать все отношения с агрессором.

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Крупнейшая компания BMW заявила о прекращении производства своих авто на мощностях российского завода в Калининграде, а также отказалась поставлять свои машины в РФ.

Также экспортировать свои автомобили в страну-агрессор отказались:

  • Volvo;
  • Ford;
  • Skoda;
  • Volkswagen (также останавливается производство в РФ);
  • Cadilac;
  • Chevrolet;
  • Audi;
  • General Motors;
  • GMC;
  • Jaguar;
  • Buick.

А такие компании как Daimler Truck и крупнейшая автомобильная корпорация General Motors также заявили об остановке ведения бизнеса в России.

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"В настоящее время наши мысли с народом Украины", – поддержали нашу страну в General Motors.

Некоторые компании вынуждены уйти с российского рынка не только из-за принципиальной позиции, а из-за санкций, введенных против РФ западными союзниками.

Обвал рубля

В связи с введением санкций против Центробанка РФ в стране начались проблемы с валютой.

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На бирже рубль за несколько часов рухнул более чем на 30% и достиг уровня 1998 года.

Самый сильный спад был зафиксирован рано утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоило 127.

В обменниках его продают еще дороже, в некоторых местах доходит до 250 руб/долл.

"Сегодня" также писали, какие санкции были введены против России и рассказывали, какая компания останавливает продажи в РФ.

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