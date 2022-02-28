Великобритания вводит санкции против Центробанка России – что ждет страну

В ответ на кремлевское нападение на Украину Великобритания вводит санкции против российского Центробанка. Ранее это уже сделали Евросоюз и США.
Об этом сообщили в британском правительстве.
Согласно сообщению власти Великобритании обещают немедленно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.
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Санкции против Центробанка включают в себя также меры по предотвращению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании.
Основная цель таких санкций – заморозить максимальное количество международных валютных резервов РФ и не дать Центробанку РФ совершать валютные операции в поддержку рубля.
Резервы, о которых идет речь, составляют более 600 млрд долларов, которые теперь Центробанк не сможет использовать для поддержки рубля.
Это означает, что российская валюты стремительно обвалится и нанесет удар по всей экономике – упадет уровень жизни, вырастет инфляция, упадут объемы импорта и экспорта.
Уже сейчас Центробанк был вынужден заморозить вклады населения для финансирования армии.
В России паника
На фоне новостей об отключении от SWIFT, санкциях против Центробанка и других ответных мер против экономики РФ у россиян началась настоящая паника.
Очереди в банкоматах стоят с 5 утра и достигают нескольких сот метров в длину, а наличка, которую массово пытаются снять люди, быстро заканчивается.
"Сегодня" раньше писали, что Украина требует отключить РФ от платежных системVisa и MasterCard, и рассказывали, что будет с карточками россиян в случае отключения от SWIFT.