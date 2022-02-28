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Великобритания вводит санкции против Центробанка России – что ждет страну

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 09:02
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Рассказываем, что означают санкции союзников против российского Центрального банка
Что означает для РФ введение санкций против Центробанка
Что означает для РФ введение санкций против Центробанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ответ на кремлевское нападение на Украину Великобритания вводит санкции против российского Центробанка. Ранее это уже сделали Евросоюз и США.

Об этом сообщили в британском правительстве.

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Согласно сообщению власти Великобритании обещают немедленно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.

Санкции против Центробанка включают в себя также меры по предотвращению выпуска российскими компаниями переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка в Великобритании.

Основная цель таких санкций – заморозить максимальное количество международных валютных резервов РФ и не дать Центробанку РФ совершать валютные операции в поддержку рубля.

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Резервы, о которых идет речь, составляют более 600 млрд долларов, которые теперь Центробанк не сможет использовать для поддержки рубля.

Это означает, что российская валюты стремительно обвалится и нанесет удар по всей экономике – упадет уровень жизни, вырастет инфляция, упадут объемы импорта и экспорта.

Уже сейчас Центробанк был вынужден заморозить вклады населения для финансирования армии.

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В России паника

На фоне новостей об отключении от SWIFT, санкциях против Центробанка и других ответных мер против экономики РФ у россиян началась настоящая паника.

Очереди в банкоматах стоят с 5 утра и достигают нескольких сот метров в длину, а наличка, которую массово пытаются снять люди, быстро заканчивается.

"Сегодня" раньше писали, что Украина требует отключить РФ от платежных системVisa и MasterCard, и рассказывали, что будет с карточками россиян в случае отключения от SWIFT.

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