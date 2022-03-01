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Райффайзен Банка больше не будет? Почему он намерен уйти из России

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 марта, 14:29
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В ближайшее время банк окончательно объявит решение
Банк выходить из России
Банк выходить из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Райффайзен Банк рассматривает возможность выхода из России из-за полномасштабной войны на территории Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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"Решение, в результате которого один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы может покинуть Россию, будет принято, если бизнесу в этих странах потребуются дополнительные деньги или капитал", – отметил источник издания.

Еще раньше банк сообщал, что в случае применения к нему ограничений, связанных со SWIFT, переводы в иностранной валюте за границу существенно усложнятся.

Заметим, что Райффайзен Банк работает в России с 1996 года. Входит в список 13 системно значимых банков страны. Структура обеспечивает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов РФ. Согласно официальному сайту организации, региональная сеть банка насчитывает 5 филиалов и 116 отделений.

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Что говорят в банке?

Банк запрашивает информацию о выходе из России. В своем Telegram-канале он сообщил, что информация не соответствует действительности.

"Россия – ключевой рынок группы RBI. Райффайзен Банк строит успешный бизнес на российском рынке уже более 25 лет. Мы готовы обеспечить полную и бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов", – написали в Telegram.

Mastercard заблокировала доступ российским банкам

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

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Выпущенные этими банками карточки прекратят работать за рубежом и в иностранных онлайн-магазинах. Они будут действовать только в России. Это должна обеспечить Национальная система платежных карт.

Напомним, что ранее в Великобритании и других странах "Большой семерки" заявили о введении санкций против Центробанка РФ.

Раньше мы писали, как война с Украиной ударила по экономике РФ.

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