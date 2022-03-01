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Mastercard заблокувала доступ російським банкам — хто потрапив під санкції

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 11:08
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Поки обмеження стосується не всіх банків Росії
Доступ заблокований до платіжних систем російських банків
Доступ заблокований до платіжних систем російських банків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, rbc.ru

Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.

Про це повідомляють на сайті Mastercard.

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Нагадаємо, що раніше президент України звертався до Mastercard та Visa з проханням заблокувати платіжні системи в Росії. А Mastercard своєю чергою попереджала російські банки, які потрапили під санкції США, про зупинення їхньої участі в міжнародній платіжній системі.

Тоді повідомлення отримали ВТБ, банк "Откритіє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк. Наразі Mastercard перелік заблокованих російських установ не оприлюднює.

"У результаті розпоряджень про санкції ми заблокували доступ кількох фінансових інститутів до платіжної мережі Mastercard", — зауважили в компанії й додали, що вторгнення російських військ за останній тиждень стало руйнівним для народу України.

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Що це означатиме?

Випущені цими банками картки припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Діятимуть вони лише в Росії. Це має забезпечити Національна система платіжних карток.

Санкції проти Центробанку РФ

Раніше про введення санкцій проти Центробанку РФ заявили у Великій Британії та інших країнах "Великої сімки".

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Уряд Великої Британії заявив, що обіцяє негайно заборонити всім юридичним та фізичним особам фінансові транзакції з Центробанком, а також Фондом національного добробуту та Мінфіном РФ.

Це не дозволить Центробанку підтримувати власними коштами рубль, що падає, оскільки понад 600 млрд дол. резервів стануть недоступні РФ.

"Сьогодні" писали, що в Росії почалася справжня паніка і черги до банкоматів вишиковуються з 5-ї ранку, а також розповідали, що українські хакери "поклали" сайт Сбербанку.

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