Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Райффайзен Банку більше не буде? Чому він має намір піти з Росії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 14:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найближчим часом банк остаточно оголосить рішення
Банк виходить з Росії
Банк виходить з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Райффайзен Банк розглядає можливість виходу з Росії через повномасштабну війну на території України.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

"Рішення, внаслідок якого один з найбільших банків Центральної та Східної Європи може покинути Росію, ухвалять, якщо бізнесу в цих країнах будуть потрібні додаткові гроші чи капітал", — зазначило джерело видання.

Ще раніше банк повідомляв: у разі застосування до нього обмежень, повʼязаних зі SWIFT, перекази в іноземній валюті за кордон суттєво ускладняться.

Зауважимо, що Райффайзен Банк працює в Росії з 1996 року. Входить до списку 13 значущих банків країни. Структура забезпечує фінансові рішення для приватних та корпоративних клієнтів, резидентів та нерезидентів РФ. Згідно з офіційним сайтом організації, регіональна мережа банку налічує 5 філіалів та 116 відділень.

Реклама

Що кажуть у банку?

Банк спростовує інформацію про вихід з Росії. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що інформація не відповідає дійсності.

"Росія – ключовий ринок групи RBI. Райффайзен Банк будує успішний бізнес на російському ринку вже понад 25 років. Ми готові забезпечити повну та безперебійну доступність фінансових сервісів для наших клієнтів", — написали в Telegram.

Mastercard заблокувала доступ російським банкам

Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.

Реклама

Тож випущені цими банками картки припинять працювати за кордоном та в іноземних онлайн-магазинах.

Діятимуть вони лише в Росії. Це має забезпечити Національна система платіжних карток.

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії та інших країнах "Великої сімки" заявили про введення санкцій проти Центробанку РФ.

Раніше ми писали, як війна з Україною вдарила по економіці РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Можна не платити? Що робити з комунальними платежами під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Для оборони вистачить? Скільки вугілля залишилося на українських ТЕС Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43696.76

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2965.76

Litecoin (LTC)

112.55

Ripple (XRP)

0.78

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Історії звитяг
1 березня. "Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 5 днів він збив 16 літаків ворога...
Слава Україні!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти