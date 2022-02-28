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Обвал акцій, піке рубля і порожні банкомати – як війна з Україною вдарила по росіянах

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 18:27
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Розповідаємо про ключові події, які змінять російську економіку назавжди
Що сталося з економікою РФ всього за пару днів
Що сталося з економікою РФ всього за пару днів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський Центробанк підняв облікову ставку до рекордних 20% з 9,5%.

Про це повідомляє прес-служба відомства у соцмережах.

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Росія змушена піти на цей крок через вбивчі санкції західних партнерів, які заблокували близько половини активів та міжнародних резервів Центробанку у відповідь на варварську війну Путіна проти України.

"Сьогодні" зібрали усі найважливіші новини про погіршення економічної ситуації в Росії та готові розповісти вам.

Що відбувається з Центробанком?

Санкції, які запровадили західні партнери вже вдарили по рублю, оскільки тепер Центробанк ніяк не зможе підтримати валюту своїми силами.

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28 лютого курс рубля на біржі пішов далеко за психологічну відмітку у 100 руб/дол, а у обмінниках росіянам його продають взагалі за захмарними цінами.

Ми знайшли оголошення, де за 1 долар просили 250 рублів, а євро коштувало 275 руб.

Все це наслідки того, що Центробанк не може втримати курс через відсутність доступу до резервів і він фактично пішов у вільне падіння. З цієї ж причини Центробанк підвищив і облікову ставку – намагається не допустити знецінення коштів, однак через че платежі по іпотеці та кредитам для росіян можуть зрости у кілька разів.

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Центробанк шукає інші джерела

Жертвами проблем центрального банку стануть росіяни, із яких він і намагається отримати ці ресурси.

Експортерів змусили продавати цілих 80% валютної виручки, тобто поміняти її на знецінені рублі. Про такий захід повідомило Міністерство фінансів РФ.

Тим часом підрозділ Мінфіну США, відповідальний за правозастосування у сфері санкцій, випустив директиву, яка забороняє резидентам США будь-які транзакції з Центробанком РФ, Мінфіном Росії та Фондом національного добробуту.

"Директива про суверенні угоди підірве спроби Росії підтримати свою валюту, що стрімко знецінюється, обмеживши глобальну пропозицію рублів і доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримки рубля", – зазначається в документі.

Російські акції валяться

У понеділок, 28 лютого, акції російського Сбербанку обвалились на 73,04% за кілька годин. Все через нові санкції, які включають і відключення деяких банків агресора від SWIFT.

"Мосбіржа" вирішила взагалі не проводити торгівлі цими акціями, а також акціями "Газпрому" та "Лукойл".

Як розповів "КП в Україні" аналітик Олексій Кущ, Росію чекає теж саме, що і Україну в 2014-2015 роках, однак ще гірше, оскільки тоді процес був набагато повільніше.

Громадян, за словами експерт, чекає зліт інфляції, який потягне за собою зліт цін, а також проблеми із логістиками покупок. І ці проблеми вже почались.

Росіяни штурмують банкомати

Населення в паніці чекає у кілометрових чергах до банкоматів, щоб зняти готівку, оскільки бояться, що для вирішення глобальних проблем можуть використати їх гроші, також вони бояться, що незабаром Росію відключать від SWIFT повністю.

Лише за п’ятницю, 25 лютого, громадяни РФ забрали 1,4 млрд рублів із банківських установ.

"Сьогодні" також писали, які проблеми можуть виникнути у росіян зі зняттям готівки.

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