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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

"Скоро лавочка закроется". Россияне теперь не могут просто так снять наличку

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 15:58
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Рассказываем, как санкции из-за военной агрессии Путина бьют по жизни простых россиян
Как санкции бьют по жизни россиян
Как санкции бьют по жизни россиян / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Гражданам России теперь намного сложнее снять наличные деньги из-за мощных экономических санкций, которые сковали финансовую систему страны.

Соответствующее пояснение для россиян выдал Центральный банк РФ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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В нем указывается, что из-за ряда ограничений в обращении с карточными счетами, наличку можно будет снять таким способом:

  • Сделать перевод нужной суммы (до 50 тыс. руб) на международный расчетный счет;
  • После этого вместе с паспортом явится в отделение Сбербанка для получения переведенной суммы.

"Поспешите скоро лавочка закроется", – написал Гончаренко в соцсетях.

Санкции против Центробанка РФ

Великобритания, США, Евросоюз и Япония объявили о введении санкций против российского Центробанка, которые направлены на блокировку максимального количества международных резервов.

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Это не позволит Центробанку поддерживать своими средствами рубль, который стремительно летит вниз и на бирже уже скатился ниже 110 руб/долл.

Также Центробанк принял решение заморозить вклады населения до завершения "операции" и пустить эти деньги на помощь своей армии.

"Сегодня" также писали, что будет с карточками россиян в случае отключения страны от SWIFT и рассказывали, что в РФ началась настоящая паника и очереди у банкоматов собираются с 5 утра.

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