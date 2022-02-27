Боятся отключения карточек? В России паника и километровые очереди у банкоматов

В Москве и других российских городах началась паника из-за новостей об отключении некоторых банков РФ от SWIFT. В банкоматы очередь собирается с 5 утра, люди пытаются снять деньги.
Об этом пишут пользователи в Twitter.
. 5 . pic.twitter.com/lpSrIM4Ao9— Oles Filonenko (@taxfreelt) February 27, 2022
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Что происходит?
SWIFT заявила о готовности отключить некоторые российские банки от своей системы по решению ЕС и США.
Сообщается, что страна не будет отключена полностью, поскольку об этом так и не смогли договориться мировые лидеры.
В совместном решении отмечается, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT".
"Это обеспечит отсоединение от международной финансовой системы, и это помешает их способности действовать глобально", – говорится в документе.
Что дает отключение от SWIFT?
Если страну отключают от SWIFT – это означает фактически полную ее изоляцию от остального финансового мира.
Невозможно будет рассчитаться картой, которая привязана к иностранным платежным системам, таким как Visa и MasterCard, а также осуществлять международные денежные переводы.
Например, если компания закупает импортные товары через отключенный от SWIFT банк, она теряет такую возможность.
"Сегодня" также писали, что будет с активами Центробанка, и рассказывали, какая страна готовит заморозку активов "Газпрома".