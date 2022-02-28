"Скоро лавочка закриється". Росіяни тепер не можуть просто так зняти готівку

Розповідаємо, як санкції через військову агресію Путіна б'ють по життю простих росіян

Як санкції б'ють по життю росіян / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Громадянам Росії тепер набагато складніше зняти готівку через запровадження потужних економічних санкцій, які скували фінансову систему країни.

Відповідне пояснення для росіян видав Центральний банк РФ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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У ньому вказується, що через ряд обмежень у поводженні з картковими рахунками, готівку можна буде зняти у такий спосіб:

Зробити переказ необхідної суми (до 50 тис. руб) на міжнародний розрахунковий рахунок;

Після цього разом із паспортом з'явиться у відділення Ощадбанку для отримання перерахованої суми.

"Поспішайте скоро лавочка закриється", – написав Гончаренко у соцмережах.

Санкції проти Центробанку РФ

Великобританія, США, Євросоюз та Японія оголосили про запровадження санкцій проти російського Центробанку, які спрямовані на блокування максимальної кількості міжнародних резервів.

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Це не дозволить Центробанку підтримувати своїми коштами рубль, який стрімко летить вниз і на біржі вже скотився нижче 110 руб/дол.

Також Центробанк вирішив заморозити вклади населення до завершення "операції" та пустити ці гроші на допомогу своєї армії.

"Сьогодні" також писали, що буде з картками росіян у разі відключення країни від SWIFT та розповідали, що в РФ почалася справжня паніка та черги біля банкоматів збираються з 5 ранку.