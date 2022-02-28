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Велика Британія вводить санкції проти Центробанку Росії – що чекає на країну

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 09:02
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Розповідаємо, що означають санкції союзників проти россійского Центрального банку
Що означає для РФ запровадження санкцій проти Центробанку
Що означає для РФ запровадження санкцій проти Центробанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У відповідь на кремлівський напад на Україну Велика Британія вводить санкції проти російського Центробанку. Раніше це вже зробили Євросоюз та США.

Про це повідомили у британському Уряді.

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Згідно з повідомленням влада Великої Британії обіцяє негайно заборонити всім юридичним та фізичним особам фінансові транзакції з Центробанком, Фондом національного добробуту та Мінфіном РФ.

Санкції проти Центробанку включають також заходи щодо запобігання випуску російськими компаніями переказних цінних паперів та інструментів грошового ринку у Великій Британії.

Основна мета таких санкцій – заморозити максимальну кількість міжнародних валютних резервів РФ і не дати Центробанку РФ здійснити валютні операції на підтримку рубля.

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Резерви, про які йдеться, складають понад 600 млрд доларів, які тепер Центробанк не зможе використовувати для підтримки рубля.

Це означає, що російська валюта стрімко обвалиться і завдасть удару по всій економіці – впаде рівень життя, зросте інфляція, впадуть обсяги імпорту та експорту.

Вже зараз Центробанк змушений був заморозити вклади населення на фінансування армії.

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У Росії паніка

На тлі новин про відключення від SWIFT, санкції проти Центробанку та інших заходів у відповідь проти економіки РФ у росіян почалася справжня паніка.

Черги в банкоматах стоять з 5-ї ранку і досягають кількох сотень метрів у довжину, а готівка, яку масово намагаються зняти люди, швидко закінчується.

"Сьогодні" раніше писали, що Україна вимагає відключити РФ від платіжних систем Visa та MasterCard та розповідали, що буде з картками росіян у разі відключення від SWIFT.

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