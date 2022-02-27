Бояться відключення карток? У Росії паніка та кілометрові черги біля банкоматів

У Москві та інших російських містах почалася паніка через новини про відключення деяких банків РФ від SWIFT. Біля банкоматів черга збирається з 5 ранку, люди намагаються зняти гроші.
Про це пишуть користувачі у Twitter.
. 5 . pic.twitter.com/lpSrIM4Ao9- Oles Filonenko (@taxfreelt) February 27, 2022
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Що відбувається?
SWIFT заявила про готовність відключити деякі російські банки від своєї системи за рішенням ЄС та США.
Повідомляється, що країна не буде повністю відключена, оскільки про це так і не змогли домовитись світові лідери.
У спільному рішенні зазначається, що лише "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT".
"Це забезпечить від'єднання від міжнародної фінансової системи, і це завадить їх здатності діяти глобально", – йдеться у документі.
Що дає відключення від SWIFT?
Якщо країну відключають від SWIFT – це означає фактично повну її ізоляцію від решти фінансового світу.
Неможливо буде розрахуватися карткою, яка прив'язана до іноземних платіжних систем, таких як Visa та MasterCard, а також здійснювати міжнародні грошові перекази.
Наприклад, якщо компанія закуповує імпортні товари через відключений від SWIFT банк, вона втрачає таку можливість.
"Сьогодні" також писали, що буде з активами Центробанку, і розповідали, яка країна готує заморожування активів "Газпрому".