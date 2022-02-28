Центробанк РФ блокують з усіх боків – ще одна країна запроваджує санкції

Розповідаємо, хто ще ухвалив рішення запровадити санкції проти російського Центробанку у відповідь на агресію проти України

Ще одна країна приєдналася до санкцій проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Японія вирішила запровадити санкції проти російського Центробанку. Раніше таке рішення ухвалили Євросоюз, США та Великобританія.

Про це заявив японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, пишуть ЗМІ.

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Також було запроваджено санкції особисто проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Метою таких заходів є максимальне замороження міжнародних валютних резервів РФ, щоб не дати Центробанку РФ можливості здійснити валютні операції на підтримку рубля, який 28 лютого обвалився до рівня 1988 року.

Також Японія виділить Україні 100 млн долл для допомоги в боротьбі з агресором. Про це повідомив Зеленський і нагадав, що це вже другий транш фінансової допомоги від Токіо.

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Раніше Японія заявила, що підтримає відключення Росії від SWIFT та запровадження найжорсткіших економічних санкцій за напад Путіна.

Санкції проти Центробанку РФ

Раніше про введення санкцій проти Центробанку РФ заявили у Великій Британії та інших країнах Великої Сімки.

Уряд Великобританії заявив, що обіцяє негайно заборонити всім юридичним та фізичним особам фінансові транзакції з Центробанком, а також Фондом національного добробуту та Мінфіном РФ.

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Це не дозволить Центробанку підтримувати власними коштами рубль, що падає, оскільки більше 600 млрд дол резервів стануть недоступні РФ.

"Сьогодні" також писали, що в Росії почалася справжня паніка через це і черги до банкоматів вишиковуються з 5 ранку і розповідали, що українські хакери "поклали" сайт Сбербанку.