В 90% случаев не удастся расплатиться картой: как отключение от SWIFT ударит по экономике РФ

Рассказываем, что будет с гражданами РФ после отключение страны от SWIFT из-за путинской агрессии

С полок магазинов в РФ исчезнет весь импорт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Утром 27 февраля SWIFT заявила о готовности выполнить требование ЕС и США и отключить некоторые банки России от международной платежной системы за новое, полномасштабное нападение на Украину.

Эксперты рассказали "Экономической правде", как дорого РФ будет стоить эта санкция.

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Что такое SWIFT?

SWIFT или "Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" – это система передачи информации, которая необходима для того, чтобы международный платеж нашел своего получателя.

К системе подключено около 11 тыс. банков из более чем 200 стран мира, и если какую-то страну отключают от SWIFT, это означает ее полную изоляцию от остального финансового мира.

Граждане страны, которую отключили от этой системы, не смогут осуществлять международные расчеты, денежные переводы из России или в Россию, в частности, от трудовых мигрантов.

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Владельцы карт таких популярных платежных систем, как Visa и MasterCard, не смогут осуществлять безналичные расчеты и будут вынуждены платить за товары и услуги только наличными.

"Если эти санкции будут введены завтра, то с понедельника все эти международные платежные системы перестанут работать. Конечно, у россиян есть альтернативная система – "Мир", но карты этой системы есть далеко не у каждого гражданина", – заявил инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса.

На внутреннюю платежную систему "Мир" приходится всего 10% внутренних переводов, но основной удар эта санкция нанесет по российской промышленности.

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Дело в том, что к SWIFT подключены все крупные банки РФ и именно через них производятся расчеты российских компаний, в том числе энергетического сектора.

Также через эти финучреждения Россия рассчитывается за импорт продовольствия, бытовой техники, гаджетов, сырья, услуг.

Для обычных российских граждан это означает, что местные компании не смогут закупать импортные товары и скоро они исчезнут с полок магазинов.

По словам финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, отключение от SWIFT очень больно ударит по экономике РФ практически мгновенно.

"Проводить международные расчеты без SWIFT теоретически можно, но это очень тяжело. На самом деле у них остается единственный путь: оперировать каким-то образом через Китай, проводить расчеты в юанях. Но где-то 85-90% платежей просто не будут идти по такой сложной схеме", – отметил Фурса.

Активы Центробанка заморозят

Кроме отключения от SWIFT, США и ЕС приняли решение заморозить международные активы Центробанка, чтобы он не мог нивелировать введенные против РФ санкции.

Это означает, что 640 миллиардов долларов США, которые находятся на этих счетах, недоступны РФ, и Центробанк никак не сможет остановить падение рубля.

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