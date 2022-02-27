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SWIFT готова отключать Россию – что будет с карточками и счетами в стране

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 февраля, 07:20
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Рассказываем, какую расплату за варварское нападение на Украину понесет Российская Федерация
Что ждет россиян после отключения
Что ждет россиян после отключения / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Всемирная платежная система SWIFT заявила о готовности отключить ряд российских банков по решению Евросоюза и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает телеканал NBC.

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Сообщается, что платежная система готовится выполнить юридические инструкции, однако, как заявил представитель американской администрации, отключение может обойти стороной некоторые банки агрессора.

Речь идет о тех финансовых учреждениях, через которые проходят платежи за поставки энергоносителей.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции", – заявили в SWIFT.

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Что происходит?

После широкомасштабного нападения российской армии на мирные украинские города весь мир осудил агрессию РФ и призвал немедленно вывести войска.

В связи с беспрецедентным, нарушающим все мировые законы нападением, страны союзники (США и ЕС), ввели различные санкции против РФ, а также лично против Путина и его соратников.

Также страны договорились об отключении России от международной платежной системы SWIFT.

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Что это означает для РФ?

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фининститутами-участниками системы.

Отключение от нее означает, что Россия не сможет производить банковские платежи с банками, использующими SWIFT.

В них входят все операции с текущего и финсчета – экспорт, импорт, инвестиции. Население отключенной страны не сможет рассчитываться своими платежными картами за границей.

"Сегодня" также писали, какие санкции против российских банков вводит Байден, и рассказывали, какой удар может получить "Газпром".

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