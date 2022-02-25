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"Газпром" під ударом! Німеччина готує заморозку російських активів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 18:32
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Це буде потужним фінансовим ударом по російських інвесторах
Німеччина готова заморозити активи Росії
Німеччина готова заморозити активи Росії / Фото: Фокус, Колаж: Сьогодні

Німеччина заморозить російські активи, до яких входить, зокрема, "Газпром", що мають у ФРН активи на суму близько 25 млрд євро. Загалом заморозка пошириться на російські інвестиції, цінні папери та банківські рахунки у ФРН.

Про це повідомило видання Der Spiegel.

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За його інформацією, одним із найбільших російських інвесторів у ФРН є "Газпром". Він володіє акціями німецьких операторів газових мереж через дочірню компанію у Берліні.

Видання зазначило, що лише за 2019 рік російські компанії та приватні особи вклали до Німеччини прямі інвестиції у розмірі 8,9 млрд євро. Проте у підрахунках не враховувалася нерухомість, яка належить росіянам.

Німеччина готова відмовитись від російського газу

Після початку війни на території України Німеччина вирішила ухвалити закони, що забезпечать країні стратегічні запаси енергоресурсів. Кінцева мета таких заходів – відмова від закупівель газу та вугілля у РФ у відповідь на військову агресію Кремля.

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Як інформує Euractiv, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що відповідний закон уже розробляється і буде представлений найближчим часом, щоб газ закуповувався влітку.

Для зниження газової залежності від РФ Німеччина також планує побудувати нові LNG-термінали (для прийому ЗПГ, зрідженого газу зі США та Катару).

Раніше ми повідомляли, що США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

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Також ми писали, що сукупний стан російських мільярдерів зменшився на 39 млрд дол. за один день 25 лютого, відтоді як по всій території України почалася війна.

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