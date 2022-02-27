Рублю ничего не поможет! Запад договорился заморозить активы Центробанка России

Рассказываем, почему Центробанк теперь никак не сможет сдерживать падение рубля

Центробанк не сможет поддержать рубль на фондовом рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные страны договорились о заморозке активов Центробанка России в ответ на путинское нападение.

Об этом говорится в обращении Белого дома.

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Отмечается, такие меры вводятся для того, чтобы не позволить Центробанку использовать свои международные счета для подрыва санкций.

Что это означает?

Заморозка активов Центробанка означает, что 640 миллиардов долларов США недоступны РФ. Соответственно, Центробанк никак не сможет поддержать рубль на валютном рынке в Москве, который без вливания средств может обвалится еще больше.

"И когда завтра откроется валютный рынок в Москве, поддержать курс рубля российский Центробанк сможет только молитвой! Аминь. Это будет красивый полёт", – написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Отключение России от SWIFT

Кроме заморозки активов Центробанка, пакет санкций США и ЕС включает в себя отключение России от международной платежной системы SWIFT, которую используют большинство иностранных банков.

Это означает, что Россия не сможет производить банковские платежи с банками, использующими SWIFT, а это все операции с текущего и финсчета – экспорт, импорт, инвестиции.

Население РФ не сможет рассчитываться своими платежными картами за границей.

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