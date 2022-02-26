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Як "тисячу Зеленського" витратити на допомогу армії — інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 лютого, 14:43
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Розповідаємо покроково, як фінансово допомогти українській армії через "єПідтримку"
"Тисячу Зеленського" можна витратити на підтримку армії
"Тисячу Зеленського" можна витратити на підтримку армії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової інформації.

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Кошти можна перерахувати в кілька кліків завдяки мобільному застосунку з онлайн-платежів Portmone. Для цього потрібно:

  1. перейти у Portmone за посиланням;
  2. ввести суму, яку хочете внести на підтримку військових;
  3. сплатити карткою єПідтримка. Переказ без комісії.

Ці кошти орієнтовані на підтримку української армії та надійдуть до фонду "Повернись живим".

Також перевести кошти з єПідтримки на підтримку українській армії можна через ПриватБанк, Альфа-Банк та monobank.

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Інструкція, як допомогти українській армії Відео: Міністерство цифровий трансформації

Скільки вже надіслали грошей?

За інформацією Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, менш ніж за добу українці перерахували 200 млн грн з "єПідтримки" на потреби української армії.

Нагадаємо, що Національний банк 25 лютого ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Раніше ми писали, що після початку війни на території України Німеччина вирішила ухвалити закони, що забезпечать країні стратегічні запаси енергоресурсів. Кінцева мета таких заходів – відмова від закупівель газу та вугілля у РФ у відповідь на військову агресію Кремля.

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