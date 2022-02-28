На российском рынке паника: доллар продают по заоблачному курсу

Курс доллара и евро бьют все психологические максимумы

Доллар и евро продают по нереальному курсу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за санкций Европы и США, вызванных полномасштабным вторжением России в Украину, экономика агрессора терпит большие потери.

Рубль уже упал до исторического минимума с 1998 года, акции Сбербанка фактически "рухнули", авиапространство над странами ЕС для российских самолетов полностью перекрыто.

Реклама

Страдает от этого, в том числе, и иностранная валюта. Да, на рынке, по словам тех же граждан России, доллары или евро найти крайне тяжело, их просто нигде нет. А в тех банках, где они есть, собираются огромные очереди, несмотря на то, что валюта продается гораздо выше психологически важной отметки в 100 рублей за доллар.

Однако это только начало. "Сегодня" встретилось фото от пользователей Telegram, где четко видно, как в одном из обменников продают валюту за 250 рублей за доллар и 275 рублей за евро. Как отмечает автор фотографии, это обменник в Новосибирске.

Фото Telegram-канала "РадарРу" / Фото: Telegram

Реклама

Центробанк рублю не поможет

После преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями. В частности, были введены санкции против российского Центробанка, а именно против его международных резервов, составляющих свыше 600 млрд долларов.

Это значит, что теперь Центробанк никак не сможет помочь рублю, который он удерживал до этого. Учреждение также сообщило, что замораживает вклады населения для обеспечения нужд армии.

Поэтому и новости о возможном отключении от SWIFT в российских городах началась паника – люди с 5 утра ждут в километровой очереди к банкомату.

Реклама

Ранее мы писали, что после преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями.

Также мы рассказывали, как украинцам быстро снять деньги, когда рядом нет банкомата