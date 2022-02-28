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На російському ринку паніка: долар продають по захмарному курсу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 16:56
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Курс долара та євро бʼють всі психологічні максимуми
Долар та євро продають за нереальним курсом
Долар та євро продають за нереальним курсом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через санкції Європи та США, що викликані повномасштабним вторгненням Росії в Україну, економіка агресора зазнає неабияких втрат.

Рубль вже впав до історичного мінімуму з 1998 року, акції Сбербанку фактично "звалилися", авіапростір над країнами ЄС для російських літаків повністю перекритий.

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Страждає від цього, зокрема, і іноземна валюта. Так, на ринку, за словами громадян Росії, долари чи євро знайти вкрай важко, їх просто ніде немає. А у тих банках, де вони є, збираються величезні черги, попри те, що валюта продається набагато вище за психологічно важливу позначку в 100 рублів за долар.

Проте це лише початок. "Сьогодні" трапилося фото від користувачів Telegram, де чітко видно, як в одному з обмінників продають валюту за 250 рублів за долар та 275 рублів за євро. Як зазначає автор фотографії, це обмінник в місті Новосибірську.

Фото Telegram-каналу "РадарРу"
Фото Telegram-каналу "РадарРу" / Фото: Telegram

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Центробанк рублю не допоможе

Після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями. Зокрема було введено санкції проти російського Центробанку, а саме проти його міжнародних резервів, які становлять понад 600 млрд доларів

Це означає, що тепер Центробанк ніяк не зможе допомогти рублю, який він стримував до цього. Установа також повідомила, що заморожує вклади населення для забезпечення потреб армії.

Через це та новини про можливе відключення від SWIFT у російських містах почалась паніка – люди з 5-ї ранку чекають у кілометровій черзі до банкомату.

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Раніше ми писали, що після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями.

Також ми розповідали, як українцям швидко зняти гроші, коли поруч немає банкомату.

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