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ЄС відключив від SWIFT сім російських банків

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 13:48
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Сбербанк і Газпромбанк до цього списку не увійшли
Сім російських банків відключили від фінансової системи
Сім російських банків відключили від фінансової системи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Посли Європейського Союзу повідомили про відключення семи російських банків від фінансової системи SWIFT.

Про це інформує агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

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До їх переліку увійшли:

  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • Новікомбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Совкомбанк;
  • "ВЭБ".

Джерела агентства кажуть, що деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку більшої кількості банків. Посли ЄС не відключили від SWIFT Сбербанк, а також Газпромбанк, який частково належить російському газовому гіганту.

Санкції США

США ввели санкції проти російських банків через напад РФ на Україну. Обмеження затвердили проти Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, банку "Открытие", Совкомбанку.

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