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Не працюють зі спонсорами вбивць – з Росії масово виходять великі компанії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 березня, 14:24
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Низка великих світових брендів вирішила призупинити співпрацю з окупантами
Міжнародні компанії масово виходять з Росії
Міжнародні компанії масово виходять з Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кілька великих виробників призупинили роботу з партнерами в Росії. Зокрема, німецький Daimler Truck AG уже не співпрацює з російським КамАЗом.

Про це повідомила естонська телерадіокомпанія ERR.

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Німці вирішили далі не підтримувати російського виробника вантажівок, який потрапив під санкції Євросоюзу. Йдеться про спільне виготовлення транспорту та комплектуючих на "ДК Рус" у Набережних Челнах.

Відомо, що КамАЗ багато років постачає бронемашини для російської армії. Основним акціонером компанії є корпорація "Ростех", що потрапила під санкції Великої Британії.

Інші виробники

Окрім цього, про зупинку виробництва та продажу на території Росії оголосила шведська компанія Volvo. Виробник вантажівок володіє одним заводом в країні.

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Британська нафтова компанія British Petroleum (BP) оголосила про вихід з акціонерного капіталу "Роснєфті". Гендиректор компанії Бернард Луні також вийшов з ради директорів останньої.

Велика мережа ресторанів Ninja Sushi пішла з Росії. Як повідомили засновники, вони створили бізнес в Україні, а потім поширились до сусідів. Відтак не можуть стояти осторонь, поки російська армія обстрілює житлові будинки.

А від спільних проєктів із "Газпромом" відмовилась велика нафтогазова компанія Shell. Вона також планує відмовитись від участі в "Північному потоці-2".

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За попередньою інформацією повністю вийшли з ринку в Росії компанії Apple Pay, Apple, Audi, Amazon, Adobe, Bolt, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone (разом із дочірньою "Простоквашино"), Dell, DHL, Ericsson, Ford, Jaguar, Jooble, KUNA, Lenovo, Mercedes, Nike, Nestle, OnlyFans, Porsche, Renault, Scania, Volkswagen.

Adidas відмовився співпрацювати з російською збірною з футболу. Formula 1 скасувала турнір у Сочі. UEFA скасувала фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі та заборонила клубам брати участь у матчах.

FIFA дискваліфікувала збірну Росії з чемпіонату світу та заборонила проводити на території країни-агресорки будь-які міжнародні матчі.

Міжнародний олімпійський комітет скасував усі змагання. Parimatch відкликали франшизу.

Зупинили постачання своїх товарів та послуг у Росію компанії HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Mastercard, Maersk, UPS. Обмежить експорт в країну Carlsberg.

Британська BBC припиняє мовлення в Росії. Instagram відслідковує та блокує пропаганду Росії. До повного виходу з країни готується LinkedIn.

Cannes Festival блокує російські делегації. На Eurovision дискваліфікували учасника від Росії. До блоку кінопрокату долучилися Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros.

Додаток Cinema 4D просто перестав працювати, а Disney скасував показ усіх фільмів. Сервіс Megogo видалив усі російські фільми, а Netflix – російські підписки та зупинив виробництво російських серіалів. Pornhub заборонив росіянам доступ до контенту.

Криптомайданчик Cex Io банить користувачів з Росії, аналогічно зробив NFT, NHL. У Metro звільнили 10 тисяч працівників, в Toyota – 2,6 тисячі, у Mitsubishi – працівників 141 сервісного центру.

Заборону на покупки в рублях ввела компанія Nintendo, а Paysera і PayPal заблокували всі рахунки. Росіяни не зможуть розрахуватися й за товари Play Station.

Найближчим часом планують зупинити роботу сервісу Dropbox серед російських користувачів. Частковий блок наклала Google Pay та Google Maps.

У Росії тепер неможливо скористатися послугами Spotify, зареєструватися в Twitter чи TikTok. Платформа YouTube масово блокує російські канали та можливість монетизації. Відкликала ліцензію Zoom. Повністю недоступний Samsung pay, а також Snapchat (в Росії та Білорусі).

Компанія Yandex не може скористатися акціями на біржі, а Visa заблокувала банки, на які раніше наклали санкції. Webmoney заборонила будь-які транзакції в Росії.

Усіх спеціалістів компанії Exxon Mobil відкликають з Росії. Etsy блокує баланси на всіх російських рахунках. General Motors зупинила експорт.

До санкцій планує долучитися Microsoft Office. Акредитувати російських делегатів відмовилися в Mobile World Congress.

Водночас дітище Ілона Маска, компанія SpaceX надала Україні доступ до найсучаснішого інтернету Starlink.

Раніше ми розповідали, що BMW вирішив зупинити виробництво автомобілів у Росії через напад на Україну.

Водночас Велика Британія знову посилює санкції проти країни-агресорки.

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