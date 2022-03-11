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Бідність та ізоляція від світу! Чому бізнес з Росією токсичний та де Путіну шукати партнерів

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11 березня, 18:14
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Ми з'ясували, чи зможе режим Путіна знайти вірних економічних партнерів після війни з Україною
Росія приречена на бідність
Росія приречена на бідність / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Близько 3 млн росіян можуть залишитися без роботи через бойкот Росії великими іноземними компаніями. Економіка країни-агресорки вперше в історії обвалиться до рекордно низьких показників, кажуть аналітики агенції Bloomberg.

Чому бізнес з Росією токсичний, інвестиції не популярні та чи зможе режим Путіна знайти вірних економічних партнерів, з'ясували "Сьогодні".

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Щодня іноземні компанії йдуть з російського ринку: закривають офіси та припиняють спільні інвестиційні проєкти. Влада вдає, що нічого не відбувається, хоча країну вже охоплює паніка, вважає заступник голови Ради Нацбанку Василь Фурман:

"Переважна більшість розвинутих країн світу запровадила проти РФ економічні санкції. Вони, по суті, дорівнюють ядерному бомбардуванню економіки. Десятки мільйонів росіян відчули та відчують незабаром на собі це через падіння доходів, безробіття, високу інфляцію, обвал рубля, дефолт країни та корпорацій, ембарго на нафту та газ, закриття та банкрутства підтриємств і цілих галузей. Можна стверджувати, що наступні 10 років для них будуть "втраченим десятиліттям".

Знаковим днем для краху російської економіки стало згортання справ найбільшими аудиторськими компаніями світу: Deloitte, KPMG, PwC та Ernst&Young, зазначають аналітики.

Затвердження річних звітів великих підприємств одним з експертів так званої "великої четвірки" – норма в світовій економіці. Це ознака прозорості та символ довіри країн-інвесторів. Рішення аудиторів полишити державу-окупанта продемонструвало швидкість з якою російська економіка ізолюється та стаж не цікавою крупним партнерам.

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Фінансовий аналітик компанії ICU Михайло Демків розповів "Сьогодні", що економічна географія Росії звужується:

"Навіть найбільш ізольовані авторитарні режими не є повністю відрізаними від світу – вони ведуть чи вели торгівлю з іншими країнами, хоч і дуже обмеженими. Але заради амбіцій диктаторів, повинно страждати населення країн, яке змушене міняти нафту на харчі".

Наразі продаж енергоресурсів за кордон становить близько половини експортних надходжень РФ. Слідом за США від російського пального відмоилась Велика Британія. Водночас, у Єврокомісії повідомили, що розробили план, який дозволить позбутися російського газу, нафти та вугілля до 2030 року. Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран розповів "Сьогодні", що економічне майбутнє Росії невтішне.

"Партнерів меншає чи не щодня. Якщо хтось і буде надалі співпрацювати з країною-агресоркою, то це будуть країни-сателіти: такі як Абхазія, Білорусь... Втім ресурс таких держав обмежений. Вони й не можуть розірвати партнерство, адже залежать від грошей Кремля. Путін ще робить ставку на Китай. Наразі КНР теж споглядає на Росію, але як хижак, який намагається відкусити від жертви ласий шматок. Про прямі інвестиції, загалом, Росії слід забути", – вважає Михайло Непран.

Невтішні прогнози для економіки Росії вже озвучують міжнародні фінансові інституції. За розрахунками інвестбанків Goldman Sachs та JPMorgan, ВВП країни-агресорки цьогоріч може скоротитися на 7%. Це майже на 2% більший показник ніж під час дефолту 1998 року. І це не межа, адже через війну в Україні Росію дедалі більше полишатимуть країни-партнери. Вона приречена на економічну бідність.

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Раніше ми писали, що рубльовий кошмар у Росії тільки починається. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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