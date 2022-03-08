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Гаманець або життя? Що робити з грошима під час війни

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 19:20
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Ми дізналися, що робити з власними заощадженнями, щоб їх вистачило якнайбільше часу
Як правильно розпоряджатися своїми заощадженнями
Як правильно розпоряджатися своїми заощадженнями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Путіна в Україні залишила багатьох людей наодинці з фінансовими проблемами. Хтось втратив усі – їхні будинки зруйновані, а майно знищено, хтось поїхав зі свого міста з останньою сотнею доларів у кишені, а хтось застряг за кордоном і не розуміє, як прожити на ті мізерні заощадження, які їм доступні.

Але є люди, у яких збереглася якась подушка безпеки. "Сьогодні" поговорили з експертом на тему того, як правильно розпоряджатися своїми заощадженнями під час війни.

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Далі покладеш, ближче візьмеш

Дати 100% правильну пораду, чи забирати всі свої гроші з собою під час евакуації або сховати їхню частину до кращих часів, не зможе ніхто. Адже за будь-якого розвитку подій є ризики.

"Для населення, у кого залишилися грошові накопичення готівкою, потрібно усвідомити небезпеку грабежів та незахищеності від мародерів. Будь-які пересування країною нестимуть ризик втрати грошових коштів, які збережені у готівкових гривнях, доларах США, євро та будь-якій іншій валюті", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

Наразі влада закликає бізнес та населення максимально використовувати безготівкові платежі і цим зараз потрібно користуватися. З іншого боку, у разі збоїв у розрахунках на допомогу прийде готівка.

"Готівка несуть можливість придбання товарів, коли банки закриті, а електронні платежі не проходять. Однак у період війни та у повоєнний час політичний бардак сприятиме тому, що злочинність збільшиться в рази", – каже Болтян

Тобто, у цій ситуації обидва види розрахунків мають свої плюси та мінуси. Якщо ви вибралися в безпечний регіон – то користуйтеся безготівкою, залишивши готівку на крайній випадок.

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Чи купувати валюту

Офіційно придбати валюту в Україні зараз не можна. Тому сказати, яким буде курс після закінчення війни, ніхто не може. Хтось говорить про можливу девальвацію мало не в 3-4 рази, а хтось менш песимістичний і сподівається на допомогу Заходу, зокрема й фінансову.

"Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає які рішення щодо монетарної політики будуть прийняті після завершення війни", – каже Болтян.

З іншого боку, очевидно, що насамперед варто витратити гривневі накопичення і лише потім братися за валютні заощадження.

Чи вкладатися в їжу

Найближчим часом у світі подорожчає їжа. Швидше за все, через війну в Україні наші аграрії зберуть поганий урожай.

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"У зв'язку з війною ціни на продовольство у світі відлетять до космосу. Судячи з розвитку ситуації, у нас буде проблема з урожаєм. А на Росію накладено ембарго та дві країни, які постачали значну частку продовольства у світі, не зможуть цього зробити", – каже економіст Данило Монін.

У такій ситуації розумно робити запаси продуктів, особливо тривалого зберігання. Але тут є нюанс.

"Придбання їжі про запас сьогодні можна вважати розумним кроком, але тотальна скуповування продуктів харчування теж недоцільна в період війни. Запаси можуть бути знищені, розграбовані, або може виникнути потреба покинути свій будинок, а багато з собою забрати не вийде", – продовжує Олександр Болтян.

За його словами, зараз багато хто почне продавати техніку та автомобілі, щоб придбати собі базові продукти харчування та побутові товари першої необхідності.

"На вторинному ринку зараз буде потужний викид різних товарів у зв'язку з тим, що багато хто виїхав з країни і їм може знадобитися гроші за кордоном, а отже – намагатимуться продати те, що залишилося в Україні. Тому придбання техніки, яка вам потрібна може бути доцільною", – продовжує Болтян.

За словами експерта, в Україні після війни вигідним буде придбання нерухомості, як і у випадку з технікою – ті, хто поїхав, намагатимуться позбутися квадратних метрів за заниженими цінами.

Попит на криптовалюти може збільшитись

Для безпечного вивезення своїх коштів експерт радить використовувати криптовалюти. Вони можуть стати аналогами традиційних (фіатних) валют.

"Якщо говорити про заощадження грошей та їх примноження, то правильним буде інвестиційний крок у бік криптовалюти. Зокрема варто розглянути USDT. Це такий самий долар США, тільки криптовалютний. Вкрасти його складніше, фізично відібрати неможливо, а в той момент, коли ціни на криптовалюти будуть вигідними, USDT можна конвертувати, купуючи криптовалюти і продаючи назад", – говорить Болтян.

А традиційним банкам після війни страждатиме – причому, торкнеться це і європейських фінустанов та вітчизняних.

"Нові кредити в Європі будуть видавати з небажанням, а через високі ціни на енергоресурси, інфляційний тиск і перебої в роботі можна чекати зростання заборгованості за боргами як з боку населення, так і з боку бізнесу. В Україні банківський сектор відновлюватиметься довго. Вилучення коштів триватимуть", – резюмує Олександр Болтян.

Раніше ми писали, що у Росії можливі заборона обміну валют та заморозка депозитів. Про те, що росіяни втратять через шаленство Путіна, читайте тут.

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