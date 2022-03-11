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Бедность и изоляция от мира! Почему бизнес с Россией токсичен и где Путину искать партнеров

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11 марта, 18:14
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Мы выяснили, сможет ли режим Путина найти верных экономических партнеров после войны с Украиной
Россия обречена на бедность
Россия обречена на бедность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Около 3 млн. россиян могут остаться без работы из-за бойкота России крупными иностранными компаниями. Экономика страны-агрессора впервые в истории рухнет до рекордно низких показателей, говорят аналитики агентства Bloomberg.

Почему бизнес с Россией токсичен, инвестиции не популярны и сможет ли режим Путина найти верных экономических партнеров, выяснили "Сегодня".

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Каждый день иностранные компании уходят из российского рынка: закрывают офисы и прекращают общие инвестиционные проекты. Власти делают вид, что ничего не происходит, хотя страну уже охватывает паника, считает заместитель председателя Совета Нацбанка Василий Фурман:

"Подавляющее большинство развитых стран мира ввели против РФ экономические санкции. Они, по сути, равны ядерной бомбардировке экономики. Десятки миллионов россиян почувствовали и почувствуют вскоре на себе это из-за падения доходов, безработицы, высокой инфляции, обвала рубля, дефолта страны и корпораций на нефть и газ, закрытие и банкротство поддержек и целых отраслей, можно утверждать, что следующие 10 лет для них будут "потерянным десятилетием", – говорит Фурман.

Знаковым днем для краха российской экономики стало сворачивание дел крупнейшими аудиторскими компаниями мира: Deloitte, KPMG, PwC и Ernst&Young, отмечают аналитики.

Утверждение годовых отчетов крупных предприятий одним из экспертов так называемой "большой четверки" – норма в мировой экономике. Это признак прозрачности и символа доверия стран-инвесторов. Решение аудиторов покинуть государство-оккупанта продемонстрировало скорость с которой российская экономика изолируется и стаж не интересен крупным партнерам.

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Финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив рассказал "Сегодня", что экономическая география России сужается:

"Даже наиболее изолированные авторитарные режимы не полностью отрезаны от мира – они ведут или вели торговлю с другими странами, хотя и очень ограниченными. Но ради амбиций диктаторов, должно страдать население стран, которое вынуждено менять нефть на продовольствие", – объясняет Михаил Демкив.

В настоящее время продажи энергоресурсов за границу составляют около половины экспортных поступлений РФ. Вслед за США от российских горелок отмоилась Великобритания. В то же время, в Еврокомиссии сообщили, что разработали план, который позволит избавиться от российского газа, нефти и угля до 2030 года. Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран рассказал "Сегодня", что экономическое будущее России неутешительно.

"Партнеров становится меньше ежедневно. Если кто-то и в дальнейшем будет сотрудничать со страной-агрессором, то это будут страны-сателлиты: такие как Абхазия, Беларусь... Впрочем, ресурс таких государств ограничен. Они и не могут разорвать партнерство, ведь зависят от денег Кремля. Путин еще делает ставку на Китай. Сейчас КНР тоже созерцает Россию, но как хищник, который пытается откусить от жертвы лакомый кусок. О прямых инвестициях, в общем-то, России следует забыть", – считает Михаил Непран.

Неутешительные прогнозы для экономики России уже озвучиваются международными финансовыми институтами. По расчетам инвестбанков Goldman Sachs и JPMorgan, ВВП страны-агрессора в этом году может сократиться на 7%. Это почти на 2% больше, чем во время дефолта 1998 года. И это не предел, ведь в результате войны в Украине Россию все больше будут покидать страны-партнеры. Она обречена на экономическую нищету.

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Раньше мы писали, что рублевый кошмар в России только начинается. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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