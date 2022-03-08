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Кошелек или жизнь? Что делать с деньгами во время войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 19:20
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Мы узнали, что делать с собственными сбережениями, чтобы их хватило как можно на больший период времени
Как правильно распоряжаться своими сбережениями
Как правильно распоряжаться своими сбережениями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине оставила многих людей один на один с их финансовыми проблемами. Кто-то потерял все – их дома разрушены, а имущество уничтожено, кто-то уехал из своего города с последней сотней долларов в кармане, а кто-то застрял за рубежом и не понимает, как прожить на те скудные сбережения, которые им доступны.

Но есть люди, у которых сохранилась какая-то подушка безопасности. "Сегодня" узнали, как правильно распоряжаться своими сбережениями во время войны.

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Подальше положишь, поближе возьмешь

Дать 100% верный совет, забирать ли все свои деньги с собой при эвакуации или спрятать их часть до лучших времен, не сможет никто. Ведь при любом развитии событий есть риски.

"Для населения, у кого остались денежные накопления наличными, нужно осознать опасность грабежей и незащищенности от мародеров. Любые передвижения по стране будут нести риск потери денежных средств, которые сохранены в наличных гривнах, долларах США, евро и любой другой валюте, – поясняет "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Сейчас власти призывают бизнес и население максимально использовать безналичные платежи и этим сейчас нужно пользоваться. С другой стороны, в случае сбоев в расчетах на помощь придет наличка.

"Наличные деньги несут возможность приобретения товаров, когда банки закрыты, а электронные платежи не проходят. Однако в период войны и в послевоенное время политический бардак будет способствовать тому, что преступность увеличится в разы", – говорит Болтян

То есть, в данной ситуации оба вида расчетов имеют свои плюсы и минусы. Если вы выбрались в безопасный регион – то пользуйтесь безналом, оставив наличку на крайний случай.

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Покупать ли валюту

Официально приобрести валюту в Украине сейчас нельзя. Поэтому сказать, каким буде курс после окончания войны, не может никто. Кто-то говорит о возможной девальвации чуть ли не в 3-4 раза, а кто-то менее пессимистичен и надеется на помощь Запада в том числе и финансовую.

"Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт что получится. Никто не знает какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны", – говорит Болтян.

С другой стороны, очевидно, что первым делом стоит потратить гривневые накопления и только потом приниматься за валютные сбережения.

Вкладываться ли в еду

В ближайшее время в мире подорожает еда. Скорее всего, из-за войны в Украине наши аграрии соберут плохой урожай.

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"В связи с войной цены на продовольствие в мире улетят в космос. Судя по развитию ситуации у нас будет проблема с урожаем. А на Россию наложено эмбарго и две страны, которые поставляли значительную долю продовольствия в мире, не смогут этого сделать", – говорит экономист Даниил Монин.

В такой ситуации разумно делать запасы продуктов, особенно длительного хранения. Но и тут есть нюанс.

"Приобретение еды про запас сейчас можно считать разумным шагом, однако тотальная скупка продуктов питания тоже нецелесообразна в период войны. Запасы могут быть уничтожены, разграблены, или может появиться необходимость покинуть свой дом, а много с собой унести не получится", – продолжает Александр Болтян.

По его словам, сейчас многие начнут продавать технику и автомобили, чтобы приобрести себе базовые продукты питания и бытовые товары первой необходимости.

"На вторичном рынке сейчас будет мощный выброс различных товаров в связи с тем, что многие уехали из страны и им могут понадобиться деньги за границей, а значит – будут стараться продать то, что осталось в Украине. Поэтому приобретение техники, которая вам нужна, может быть целесообразной", – продолжает Болтян.

По словам эксперта, в Украине после войны выгодным будет приобретение недвижимости, как и в случае с техникой – те, кто уехал, будут стараться избавиться от квадратных метров по заниженным ценам.

Спрос на криптовалюты может увеличиться

Для безопасного вывоза своих средств, эксперт советует использовать криптовалюты. Они могут стать аналогами обычных (фиатных) валют.

"Если говорить о сбережении денег и их приумножении, то правильным будет инвестиционный шаг в сторону криптовалюты. В частности, стоит рассмотреть USDT. Это такой же доллар США, только криптовалютный. Украсть его сложнее, физически отобрать невозможно, а в тот момент, когда цены на криптовалюты будут выгодными, USDT можно конвертировать покупая криптовалюты и продавая обратно", – говорит Болтян.

А традиционным банкам после войны будет страдать – причем, коснется это и европейских финучреждений и отечественных.

"Новые кредиты в Европе выдавать будут с неохотой, а из-за высоких цен на энергоресурсы, инфляционного давления и перебоев в работе можно ждать рост задолженности по долгам как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. В Украине банковский сектор восстанавливаться будет долго. Изъятия денежных средств продолжатся", – резюмирует Александр Болтян.

Ранее мы писали, что в России возможны запрет обмена валют и заморозка депозитов. О том, что россияне потеряют из-за безумия Путина, читайте здесь.

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