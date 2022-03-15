Курс у банках помітно змінився: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та ПУМБ

Розповідаємо, який курс долара та євро встановили українські банки на 15 березня

Що відбувається з курсом у банках / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Нацбанк встановив фіксований курс гривні одразу після введення по всій країні воєнного стану, проте українські банки самостійно встановлюють курс і всюди він різний.

"Сьогодні" розповідають, як відрізняється курс долара та євро у різних банках.

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Нагадаємо, що курс долара від НБУ становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно даними на спеціалізованому сайті "Мінфін", банки встановили наступний курс:

ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (купівля/продаж);

Monobank – 29,04/30,00 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 29,04/30,50 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/не відбувається (картковий курс);

ПУМБ – 29,4/29,95 грн.

Водночас курс євро у банках такий:

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ПриватБанк – 32,07/32,67 грн (купівля/продаж);

Monobank – 33,40/34,10 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 32,00/33,20 грн;

Райффайзен Банк – 32,05/32,20 грн;

Ощадбанк – 33,17/не відбувається грн (картковий курс);

ПУМБ – 33,4/33,99 грн.

Що буде з доларом цього тижня?

Через бойові дії, що тривають, курс долара в Україні заморожений і складати прогноз курсу долара та євро в умовах війни взагалі немає сенсу.

За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, після відкриття торгів спекулянти діятимуть з власної волі, яку важко передбачити, і користуватимуться ситуацією повною мірою.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко погоджується з такою думкою і зазначає, що поки що війна, курсу фактично немає.

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"Сьогодні" також писали, коли українцям дозволять купувати готівкову валюту, і розповідали, що США заборонили постачання доларів до Росії.