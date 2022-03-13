Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку і Monobank

З початку війни Російської Федерації проти України Національний банк України встановив фіксований рівень курсу долара. Проте вітчизняні банки все ще визначають власний курс.
Розповідаємо, який курс валют встановили найпопулярніші банки в Україні станом на 13 березня.
Отже, зафіксований курс долара від НБУ становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.
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Згідно з даними на сайті Міністерства фінансів, банки встановили такий курс:
- ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (купівля/продаж);
- Monobank – 29,25/30,25 грн (картковий курс);
- Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;
- Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
- Ощадбанк – 29,25/31,25 грн (картковий курс).
Водночас курс євро у банках такий:
- ПриватБанк – 31,95/32,55 грн (купівля/продаж);
- Monobank – 32,00/33,00 грн (картковий курс);
- Альфа-Банк – 31,80/33,20 грн;
- Райффайзен Банк – 31,85/32,20 грн;
- Ощадбанк – 33,17/35,17 грн (картковий курс).
Що буде з курсом долара наступного тижня
"Сьогодні" вже писали про те, що прогнозують експерти на тиждень з 13 по 20 березня у разі продовження бойових дій.
Експерти кажуть, що складати прогноз курсу долара і євро в умовах війни взагалі немає сенсу. Причина в тому, що спекулянти діятимуть за власною волею, яку важко передбачити, і користуватися ситуацією на повну. Крім того, експерти пояснили, що буде з курсом після війни.
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