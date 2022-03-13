Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку і Monobank

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 19:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки і як він відрізняється від курсу Нацбанку
Скільки коштує долар станом на 13 березня
Скільки коштує долар станом на 13 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни Російської Федерації проти України Національний банк України встановив фіксований рівень курсу долара. Проте вітчизняні банки все ще визначають власний курс.

Розповідаємо, який курс валют встановили найпопулярніші банки в Україні станом на 13 березня.

Реклама

Отже, зафіксований курс долара від НБУ становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з даними на сайті Міністерства фінансів, банки встановили такий курс:

  • ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (купівля/продаж);
  • Monobank – 29,25/30,25 грн (картковий курс);
  • Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;
  • Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн (картковий курс).

Водночас курс євро у банках такий:

Реклама
  • ПриватБанк – 31,95/32,55 грн (купівля/продаж);
  • Monobank – 32,00/33,00 грн (картковий курс);
  • Альфа-Банк – 31,80/33,20 грн;
  • Райффайзен Банк – 31,85/32,20 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн (картковий курс).

Що буде з курсом долара наступного тижня

"Сьогодні" вже писали про те, що прогнозують експерти на тиждень з 13 по 20 березня у разі продовження бойових дій.

Експерти кажуть, що складати прогноз курсу долара і євро в умовах війни взагалі немає сенсу. Причина в тому, що спекулянти діятимуть за власною волею, яку важко передбачити, і користуватися ситуацією на повну. Крім того, експерти пояснили, що буде з курсом після війни.

Ми також писали, чим відрізняються обмеження для клієнтів ПриватБанку та резидентів інших банків.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Нова пошта" запустила зручну під час війни функцію – що можна зробити онлайн Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Повернуть до копійки! Уряд відшкодує витрати громадам, які безплатно приймуть біженців Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Ні хліба, ні гречки: чому в супермаркетах "голі" полиці, і що зараз в дефіциті найбільше Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38940.2

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2579.96

Litecoin (LTC)

105.13

Ripple (XRP)

0.78

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти