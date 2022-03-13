Долар і війна: коли українцям дозволять купувати готівкову валюту

Ми з'ясували, який зараз курс на чорному ринку та чи безпечно там купувати долари та євро

Другий тиждень українці живуть, не маючи законної можливості купити за гривні готівкову іноземну валюту – її продаж заборонено із 3 березня Національним банком України. Здати валюту в банк чи ПОВ (пункт обміну валют) можна за фіксованим курсом НБУ – 29,25 грн/долар або трохи дорожче. Коли "кеш" знову з'явиться в офіційному продажу та яким може бути курс, розповіли експерти "Сегодня".

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Банки та ПОВи вже 10 днів не продають готівкову валюту, через що за останній тиждень активізувався нелегальний ринок. Тому ми використовуємо в інфографіці дані не банків та ПОВ, а дані сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, які показують, почім тепер насправді доларовий "кеш".

На "міняйлу" публікуються заявки фізосіб про продаж та купівлю готівкової валюти (формально це не заборонено). Також у колажі до цієї статті вказано актуальний середній курс готівкового долара та євро на 12 березня. Євро відповідно дорожче на 12%.

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Курси валюти у банках набагато нижчі, але готівка там може бути лише для власників валютних депозитів (у межах депозиту).

Як видно з інфографіки, середній курс долара стабільний у продажу (близько 33 грн/долар) та волатильний (мінливий) у покупці. Так минулого понеділка продати готівкові долари можна було 32,07 грн/долар, у середу по 32,53, у четвер по 31,58, у п'ятницю по 32,20, у суботу по 32, 55. Тобто спред (різниця між курсами купівлі та продажу) змінювався від 40 копійок, до 1,3 грн, більш ніж утричі.

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Важливе рішення Нацбанку

Максим Орищак констатував, що факторів підтримки для гривні наразі немає. Єдине, що може стримувати падіння курсу, з яким зіткнулися люди, котрі бажають поміняти за кордоном готівкові гривні на долари та євро – це рішення Нацбанку, який дозволив українським банкам викуповувати у іноземних фінансових установ готівкову гривню за безготівкову іноземну валюту в обсязі до 1 млн. євро. на добу.

"Навряд чи ми побачимо стабілізацію, або зміцнення гривні однаковими темпами у всіх банках, але можливість поміняти за кордоном національну валюту на іноземну за більш наближеним до реальності рівнем з'явиться", – очікує Максим Орищак.

Олег Пендзин роз'яснив, як це працюватиме.

"Дуже багато людей виїхало з України з готівкою на руках, яка за кордоном виявилася нікому не потрібна. Тому, щоб поміняти її на євро або на місцеву валюту, українські банки, насамперед це "доньки" відомих зарубіжних банків, отримали можливість і готові поміняти готівкову гривню після доставки її в Україну, на безготівкові євро або долари, перерахувавши їх за кордон зі своїх валютних рахунків. Наскільки ефективним виявиться цей захід, поки сказати складно, але це правильний крок", – конкретизував експерт.

Він сподівається, що обмін буде в такій ситуації за офіційним курсом Нацбанку.

Андрій Шевчишин також каже, що забезпечити операції українських біженців за кордоном необхідно. Зараз, за його словами, такі операції йдуть, і вони чітко розділилися на готівку та безготівку. Безготівкові – обмін за офіційним курсом (якщо пощастить), готівка – за спекулятивним, встановленим у конкретному регіоні та залежним від обсягу пропозиції.

Чого чекати на тижні?

Для коректності прогнозу курсу долара ми припустили, що бойові дії в Україні з 13 по 20 березня, на жаль, продовжуватимуться. Хоча дуже хочеться, щоб швидше настав мир.

"Складати прогноз курсу продажу долара і євро в умовах війни безглуздо, тому що спекулянти діятимуть, як захочуть і користуватимуться ситуацією, що склалася, – аналізує Максим Орищак. – Після війни, незалежно від того, коли вона закінчиться, українські банки одразу не змінять курс. На міжбанку ще довго торгів не буде. Девальвації не уникнути, а це лише підштовхне інфляційний тиск. Виходить, що крім зростання цін на товари та транспортні витрати у світі, накладатиметься ще й стрибок курсу долара США в країні".

З ним погоджуються й інші експерти.

"Поки що війна – курсу немає", – висловив загальну думку Олександр Охріменко.

Чи варто міняти готівкову валюту у нелегалів?

Думки експертів різні.

Так Олег Пендзін зазначив, що фізособам не заборонено продавати валюту не лише банкам, а й іншим фізособам. А якщо в останніх курс вищий майже на 10% (3 грн), ніж у банках, то економічний сенс у цьому є.

"Зараз здають валюту здебільшого ті, хто не збирається виїжджати з України і змушений витрачати доларові заначки на купівлю найнеобхіднішого. Зазвичай, це невеликі суми, 300-500 доларів, тому ризик обману мінімальний, – каже Олег Пензін. – Купують валюту ті, хто вирішив поїхати. Тут рахунок іде на тисячі доларів, і ймовірність "кидка" з боку аферистів-профі набагато вища".

Олександр Охріменко проти ризику в гонитві за примарною вигодою, на його думку, треба здавати валюту законно, через банки та ПОВ. А тим, хто емігрує, варто покласти готівку на картки і розраховуватися в Європі ними. Але експерт визнає: за яким курсом і чи взагалі буде можливість такого розрахунку зі збільшенням напливу емігрантів до ЄС – незрозуміло.

Андрій Шевчишин не радить в Україні здійснювати операції з готівковою валютою без нагальної потреби, перш за все йдеться про її купівлю.