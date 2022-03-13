Доллар и война: когда украинцам разрешат покупать наличную валюту

Мы выяснили, какой сейчас курс на черном рынке и безопасно ли там приобретать доллары и евро

Вторую неделю украинцы живут, не имея законной возможности купить за гривни наличную иностранную валюту – ее продажа запрещена с 3 марта Национальным банком Украины. Сдать валюту в банк или ПОВ (пункт обмена валют) можно по фиксированному курсу НБУ – 29,25 грн/доллар или чуть дороже. Когда "кэш" снова появится в официальной продаже и каким может быть курс, рассказали эксперты "Сегодня".

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Банки и ПОВы уже 10 дней не продают наличную валюту, отчего за последнюю неделю активизировался нелегальный рынок. Поэтому мы используем в инфографике данные не банков и ПОВ, а данные сервиса "міняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, которые показывают, почем теперь на самом деле долларовый "кэш".

На "міняйло" публикуются заявки физлиц о продаже и покупке наличной валюты (формально это не запрещено). Также в коллаже к данной статье указан актуальный средний курс наличного доллара и евро на 12 марта. Евро, соответственно, дороже на 12%.

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Курсы валюты в банках намного ниже, но наличка там может быть только для обладателей валютных депозитов (в пределах депозита).

Как видно из инфографики, средний курс доллара стабильный в продаже (около 33 грн/доллар) и волатильный (переменчивый) в покупке. Так в минувший понедельник продать наличные доллары можно было 32,07 грн/доллар, в среду по 32,53, в четверг по 31,58, в пятницу по 32,20, в субботу по 32, 55. То есть спрэд (разница между курсами покупки и продажи) менялся от 40 копеек, до 1,3 грн, более чем втрое.

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Важное решение Нацбанка

Максим Орыщак констатировал, что факторов поддержки для гривни сейчас нет. Единственное, что может сдерживать падение курса, с которым столкнулись люди, желающие поменять за границей наличные гривни на доллары и евро – это решение Нацбанка, который разрешил украинским банкам выкупать у иностранных финансовых учреждений наличную гривню за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро млн в сутки.

"Вряд ли мы увидим стабилизацию, или укрепление гривни одинаковыми темпами во всех банках, но возможность поменять за рубежом национальную валюту на иностранную по более приближенному к реальности уровню появится", – ожидает Максим Орыщак.

Олег Пендзин разъяснил, как это будет работать.

"Очень многие люди выехали из Украины с наличной гривней на руках, которая за границей оказалась никому не нужна. Поэтому чтобы поменять ее на евро или на местную валюту, украинские банки, прежде всего это "дочки" известных зарубежных банков, получили возможность и готовы поменять наличную гривню после доставки ее в Украину, на безналичные евро или доллары, перечислив их за рубеж со своих валютных счетов. Насколько эффективной окажется эта мера, пока сказать сложно, но это правильный шаг", – конкретизировал эксперт.

Он надеется, что обмен будет в такой ситуации по официальному курсу Нацбанка.

Андрей Шевчишин также говорит, что обеспечить операции украинских беженцев за рубежом необходимо. Сейчас, по его словам такие операции идут, и они четко разделились на наличные и безналичные. Безналичные – обмен по официальному курсу (если повезет), наличные – по спекулятивному, установленному в конкретном регионе и зависящему от объема предложения.

Чего ожидать на неделе?

Для корректности прогноза курса доллара мы допустили, что боевые действия в Украине с 13 по 20 марта, увы, будут продолжаться. Хотя очень хочется, чтобы скорее наступил мир.

"Составлять прогноз курса продажи доллара и евро в условиях войны бессмысленно, так как спекулянты будут действовать, как захотят и будут пользоваться сложившейся ситуацией, – анализирует Максим Орыщак. – После войны, вне зависимости от того, когда она закончится, украинские банки сразу не изменят курс. На межбанке еще долго торгов не будет. Девальвации не избежать, а это только подтолкнет инфляционное давление. Получается, что кроме роста цен на товары и на транспортные расходы в мире, будет накладываться еще и скачок курса доллара США в стране".

С ним согласны и другие эксперты.

"Пока война – курса нет", – выразил общее мнение Александр Охрименко.

Стоит ли менять наличную валюту у нелегалов?

Мнения экспертов разные.

Так Олег Пендзин отметил, что физлицам не запрещено продавать валюту не только банкам, но и другим физлицам. А если у последних курс выше почти на 10% (3 грн), чем в банках, то экономический смысл в этом есть.

"Сейчас сдают валюту в основном те, кто не собирается выезжать из Украины и вынужден тратить долларовые заначки на покупку самого необходимого. Обычно это небольшие суммы, 300-500 долларов, поэтому риск обмана минимален, – говорит Олег Пендзин. – Покупают валюту те, кто решил уехать. Здесь счет идет на тысячи долларов, и вероятность "кидка" со стороны аферистов-профи намного выше".

Александр Охрименко против риска в погоне за призрачной выгодой, по его мнению, нужно сдавать валюту законно, через банки и ПОВ. А тем, кто эмигрирует, стоит положить наличные гривни на карточки и рассчитываться в Европе ими. Но эксперт признает: по какому курсу и будет ли вообще возможность такого расчета с увеличением наплыва эмигрантов в ЕС – непонятно.

Андрей Шевчишин не советует в Украине совершать операций с наличной валютой без крайней необходимости, прежде всего речь идет о ее покупке.