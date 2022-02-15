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Карта или наличка? Как не остаться без денег в случае нового вторжения РФ в Украину

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 15:53
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Вместе с экспертом разбираемся, в какой валюте лучше всего хранить деньги в случае широкомасштабного вторжения
Эксперт советует не покупать доллары
Эксперт советует не покупать доллары / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев не первую неделю пугают угрозой нового вторжения России, которое перерастет в полномасштабную войну.

"Сегодня" вместе с финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым рассказывают, что делать с деньгами в такой ситуации, и разбираются, стоит ли срочно бежать в банк и обменник.

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Эксперт уверен, что такой сценарий маловероятен, поскольку никаких предпосылок и маркеров нового нападения в ближайшие дни нет.

Покупать доллары?

Если вы все же волнуетесь, то аналитик не советует скупать все доллары и евро в округе. По словам Лупоносова, доллар уже давно перестал быть той валютой, в которой нужно держать все сбережения.

В периоды потрясений лучше покупать валюту тех стран, которые максимально далеки от зоны конфликта и не принимают в нем участия, с активно развивающейся экономикой, например швейцарские франки, японские ены или британские фунты стерлингов.

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"Доллары и евро лучше не покупать, потому что они из стран потенциального конфликта, и в данной ситуации они в любом случае будут девальвировать", – сказал аналитик.

У вас должна быть определенная сумма наличных денег, поскольку в случае массовых беспорядков, вы не сможете снять никакой наличности - не будут работать банкоматы и отделения банков.

"Для людей, которые хотят спокойно пережить подобного рода события, я бы советовал иметь сумму, эквивалентную годовому бюджету у себя в наличии", – говорит эксперт и отмечает, что если такой суммы нет, нужно запастись хотя-бы на 3-4 месяца.

Лупоносов рассказывает, что в случае масштабного военного конфликта гривня будет никому не нужна и люди начнут принимать твердую валюту. Эксперт считает, что Украине доллары и евро более привычны, но весь "правящий класс" уже давно перешел на франки и фунты стерлингов.

Отключатся банковские карты

Сумма наличных денег на руках, в любой валюте, намного важнее любых средств на карте, поскольку в случае активных военных действий первое, что перестанет работать, – это банковские карты.

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"Вашей банковской картой вы нигде не рассчитаетесь, потом отключаются последние банкоматы", – говорит эксперт.

Поэтому тем, кто останется без налички, будет непросто. Но и имеющие наличку во время такого кризиса – это "люди повышенного риска".

Лупоносов рассказывает, что преступные организации имеют сведения о том, что кто-то снимает крупные суммы в различных валютах.

"Люди, которые профессионально этим занимаются, владеют информацией о том, кто и сколько снял. И если этот человек остался в стране, он попадает в группу риска", – предупреждает экономист.

Бежать ли в банк?

Конечно, в нынешней непредсказуемой ситуации возможен любой сценарий, но в том, что угроза вторжения Путина – это просто нагнетание западных СМИ, эксперт абсолютно уверен.

По его словам, панические настроения, которые уже появились в обществе, просто убивают нашу экономику. Люди сломя голову бегут покупать доллары по завышенной цене, а также забирать из банков депозиты.

Лупоносов даже назвал это "санкциями против Украины", которые устроила информационная политика и паника среди граждан.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае вторжения РФ и как биржевая паника искусственно взвинчивает курс.

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