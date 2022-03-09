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Выгодная инвестиция? Стоит ли покупать доллар на черном рынке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 11:25
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Рассказываем, оправдано ли покупать валюту в Украине, несмотря на запрет Нацбанка
Стоит ли рисковать ради покупки валюты - эксперт
Стоит ли рисковать ради покупки валюты - эксперт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине ввели некоторые ограничения на операции с валютой, в частности – запрет на ее приобретение. Однако граждан все равно интересует, нужно ли рисковать и покупать доллары на черном рынке.

"Сегодня" спросили у экспертов, что делать с гривной и долларом сейчас.

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"Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Также эксперт отмечает, что сначала нужно потратить гривневые накопления и только потом браться за валютные резервы.

Что делать с гривной за границей

Если вы решили эвакуироваться, но храните все деньги в гривне, лучше не вывозите ее за границу наличными.

Именно такой совет дал Национальный банк украинцам. Также в учреждении отмечают, что лучшим решением будет положить его на карточные счета в Украине.

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Проблема наличности в том, что такую гривну сложно обменять за границей и иногда украинцы вынуждены сдавать ее за бесценок.

"Сегодня" также писали, какие ограничение наличности ввел НБУ и рассказывали, как изменились правила выдачи кредитов.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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