Выгодная инвестиция? Стоит ли покупать доллар на черном рынке

Во время войны в Украине ввели некоторые ограничения на операции с валютой, в частности – запрет на ее приобретение. Однако граждан все равно интересует, нужно ли рисковать и покупать доллары на черном рынке.
"Сегодня" спросили у экспертов, что делать с гривной и долларом сейчас.
"Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны", – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.
Также эксперт отмечает, что сначала нужно потратить гривневые накопления и только потом браться за валютные резервы.
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Что делать с гривной за границей
Если вы решили эвакуироваться, но храните все деньги в гривне, лучше не вывозите ее за границу наличными.
Именно такой совет дал Национальный банк украинцам. Также в учреждении отмечают, что лучшим решением будет положить его на карточные счета в Украине.
Проблема наличности в том, что такую гривну сложно обменять за границей и иногда украинцы вынуждены сдавать ее за бесценок.
"Сегодня" также писали, какие ограничение наличности ввел НБУ и рассказывали, как изменились правила выдачи кредитов.