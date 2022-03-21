Курс доллара в Украине: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки и как он отличается от курса НБУ

Курс в банках 21 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальное курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажут, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Напомним, что зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн .

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 21 марта) в банке:

ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро в банке:

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ПриватБанк – 32,40/32,89 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 32,40/33,15 грн.

Доллар на черном рынке

Курс доллара на черном рынке пока не превышает 32-34 грн за доллар, что не сильно отличается от зафиксированного НБУ 29,25 грн за долл.

По словам заместителя главы НБУ Сергей Николайчука, это обусловлено следующими причинами:

у банковской системы есть значительный запас финансовой крепости. Николайчук считает, что это последствия серьезных реформ после 2014 года в монетарной сфере и в секторе банковского регулирования;

Николайчук считает, что это последствия серьезных реформ после 2014 года в монетарной сфере и в секторе банковского регулирования; у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы;

на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы; в НБУ сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы перекрыть оттоки капитала за границу, чем в 2014 году.

Раньше мы рассказывали, что будет с долларом после войны, а также писали, стоит ли украинцам переходить на криптовалюту.