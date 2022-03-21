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Стоимость нефти стремительно растет: кто может сдержать цены на энергоресурс

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21 марта, 15:02
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Стоимость нефти нацелилась на новый рекорд
Что происходит с ценами на нефть
Что происходит с ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировая цена на нефть продолжает расти. Большинство экономистов объясняют это тем, что перспектива переговоров между РФ и Украиной нечеткая. США и страны ЕС уже готовят пятый пакет санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго против агрессора.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в пятницу, 18 марта, на 2,6%, до 109,39 долларов за баррель после роста почти на 9% в четверг, что является наибольшим процентным приростом с середины 2020 года.

В то же время, по данным Investing, по состоянию на 13:07, по киевскому времени, стоимость эталонной марки была уже 112,25 долл. за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI 18 марта тоже выросли на 2,9%, до 105,91 долларов за баррель, прибавив 8% к росту в четверг. А уже с начала новых торгов 21 марта стоимость энергоресурса составила 107,58 долл. за барр.

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По словам Джастина Смирка, старшего экономиста Westpac в Сиднее, сейчас "очень много неопределенности", так что следует ожидать еще большей волатильности.

А при условии введения нефтяного эмбарго против РФ, перебоев с поставкой нефти в страны ЕС не избежать.

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти

Пока мир находит пути, как усилить санкции против РФ в энергетическом плане, самая большая в мире нефтегазовая компания Saudi Aramco, основным акционером которой является Саудовская Аравия, намерена за 5 лет нарастить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки против 9,2 млн б/с, зафиксированных в 2021 году.

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Также компания заявила о потенциале увеличения добычи газа более чем на 50% к 2030 году.

Заметим, что на фоне военного вторжения России в Украину многие страны мира заявили о полном или постепенном отказе от закупок российских нефти и газа. Саудовская Аравия может стать одним из основных направлений компенсации поставок.

"Нефтяной" пакет против России

Как сообщает Reuters , правительства ряда стран ЕС рассмотрят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций против РФ.

Страны ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел 21 марта, прежде чем президент США Джо Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Группы семи, включая Японию.

Заметим, что четыре раунда санкций ЕС, введенные за последние три недели, в том числе против 685 россиян и белорусов, а также против российских финансов и торговли, пока не заставили РФ прекратить войну в Украине.

Что будет со стоимостью энергоресурсов дальше?

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, после того, как будут найдены пути, как заменить Россию как поставщика энергоресурсов, цены начнут снижаться.

Премьер-министр Польши высказал схожее мнение. Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до конца 2022 года откажется от российских энергоресурсов, и цены на голубое топливо должны пойти вниз, поскольку рынок избавится от недобросовестного участника, который искусственно мог поднимать стоимость.

Сейчас ситуация абсолютно не рыночная, более или менее точный прогноз можно будет дать после завершения войны. Хуже всего — это затяжная война, поскольку она крайне негативно повлияет на рынок энергоресурсов, и они станут чрезвычайно дорогими.

В настоящее время в центре внимания рынка остается также ситуация в Китае, где был отмечен очередной скачок заболеваемости COVID-19, трейдеры пытаются оценить, скажется ли это на объемах спроса на нефть.

Ранее сайт "Сегодня" собрал важнейшие экономические новости на прошлой неделе.

Также мы рассказывали, хватит ли Украине голубого топлива до конца отопительного сезона.

нефтьРоссия
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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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