Вартість нафти стрімко зростає: хто може стримати ціни на енергоресурс

Вартість нафти націлилася на новий рекорд

Що відбувається з цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світова ціна на нафту продовжує зростати. Більшість економістів пояснює це тим, що перспектива переговорів між РФ та Україною нечітка. Тож США і країни ЄС вже готують пʼятий пакет санкцій, що передбачає нафтове ембарго проти агресора.

Про це повідомляє видання Reuters.

Реклама

Ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили в пʼятницю, 18 березня, на 2,6%, до 109,39 доларів за барель після зростання майже на 9% у четвер, що стало найбільшим відсотковим приростом із середини 2020 року.

Натомість, за даними Investing, станом на 13:07 за київським часом вартість еталонної марки була вже 112,25 дол. за барель.

Ф’ючерси на американську нафту WTI 18 березня теж зросли на 2,9%, до 105,91 доларів за барель, додавши до стрибка на 8% у четвер. А вже з початку нових торгів 21 березня вартість енергоресурсу становила 107,58 дол. за бар.

Реклама

За словами Джастіна Смірка, старшого економіста Westpac у Сіднеї, зараз "дуже багато невизначеності", тож варто очікувати ще більшої волатильності.

А за умови введення нафтового ембарго проти РФ, перебоїв з постачанням нафти до країн ЄС не уникнути.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти

Поки світ знаходить шляхи, як посилити санкції проти РФ в енергетичному плані, найбільша у світі нафтогазова компанія Saudi Aramco, основним акціонером якої є Саудівська Аравія, має намір за 5 років наростити видобуток нафти до 13 млн барелів на добу проти 9,2 млн б/д, зафіксованих у 2021 році.

Реклама

Також компанія заявила про потенціал збільшення видобутку газу більш ніж на 50% до 2030 року.

Зауважимо, що на тлі військового вторгнення Росії в Україну багато країн світу заявили про повну або поступову відмову від закупівель російських нафти і газу. Саудівська Аравія може стати одним із основних напрямків компенсації поставок.

"Нафтовий" пакет проти Росії

Як повідомляє Reuters, уряди низки країн ЄС розглянуть питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.

Країн ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ 21 березня, перш ніж президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи, включаючи Японію.

Зауважимо, що чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, зокрема проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили РФ припинити війну в Україні.

Що буде з вартістю енергоресурсів далі?

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, після того, як будуть знайдені шляхи, як замінити Росію як постачальника енергоресурсів, ціни почнуть знижуватись.

Прем’єр-міністр Польщі висловив схожу думку. Матеуш Моравецький заявив, що Польща до кінця 2022 року відмовиться від російських енергоресурсів, і ціни на блакитне паливо мають піти вниз, оскільки ринок позбавиться недобросовісного учасника, який штучно міг піднімати вартість.

Нині ж ситуація є абсолютно не ринковою, а більш-менш точний прогноз можна буде дати після завершення війни. Найгірше — це затяжна війна, оскільки вона вкрай негативно вплине на ринок енергоресурсів, і вони стануть надзвичайно дорогими.

Наразі в центрі уваги ринку залишається також ситуація в Китаї, де був відзначений черговий стрибок захворюваності COVID-19, трейдери намагаються оцінити, чи позначиться це на обсягах попиту на нафту.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини минулого тижня.

Також ми розповідали, чи вистачить Україні блакитного палива до кінця опалювального сезону.