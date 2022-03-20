Доллар и война: надо ли украинцам переходить на криптовалюту

Эксперты: Крипта возможна, но риск потерь возрастает в разы

Главной новостью недели стала стабилизация курса наличной гривни и постепенное ее укрепление. Если по безналу курс, зафиксированный Нацбанком на уровне 29,25 грн/доллар, не менялся с 24 февраля, то наличка теперь стабильно дешевле 33 гривен за доллар. Но это в среднем, так как по регионам было и 35. Речь идет о черном рынке, ведь официальная продажа валюты запрещена НБУ третью неделю.

О том, чего ожидать на валютном рынке к концу марта, рассказали эксперты "Сегодня".

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Так как банки не продают наличную валюту, мы временно используем в инфографике данные не банков и пунктов обмена валют, а данные сервиса "міняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, которые показывают, почем теперь на самом деле долларовый "кэш".

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На "міняйло" публикуются заявки физлиц о продаже и покупке наличной валюты (формально это не запрещено). Также в коллаже к данной статье указан актуальный средний курс наличного доллара и евро на 19 марта. Евро, соответственно, дороже на 13%.

Курсы валюты в банках намного ниже – 29,40 грн/доллар покупка, 30,70 – продажа, но наличка там может быть только для обладателей валютных депозитов (в пределах депозита).

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Как видно из инфографики, средний курс доллара в продаже постепенно снижался – за неделю ослабление на 78 коп. или до 32,21 грн/доллар. В покупке курс по-прежнему волатильный (переменчивый), так как очень зависит от ситуативного спроса и предложения. Например, в среду, 16 марта, курс покупки оказался аномально высоким: 33 грн/доллар, это выше, чем средний по рынку курс продажи!

Александр Охрименко объяснил этот феномен внезапным спросом на крупную партию валюты.

"Теневой рынок налички сейчас очень небольшой, что и привело к вроде бы нелогичному скачку курса покупки. И тот, продавец валюты, который оказался в нужное время в нужном месте неплохо заработал. Но это случайность", – анализирует эксперт.

Спрэд по доллару (разница между курсами покупки и продажи) заметно расширился и в среднем составляет около 2 грн, неделю назад он колебался от 40 коп. до 1,3 грн на каждом долларе. Это, по мнению экспертов, признак насыщения теневого рынка наличной валютой, снижения спроса и роста предложения.

Спрэд по евро за четверг и пятницу вообще "расползся" до невиданных шести гривен: 31,45 грн/евро в покупке и 37,50 в продаже. Но в субботу вернулся в разумные пределы: 33 и 36,1 грн/евро.

Анализ ситуации на рынке

Александр Охрименко говорит, что сейчас на черном наличном рынке улеглась валютная паника, поэтому курс стабилизировался заметно ниже 33 грн/доллар. По этой же причине более чем вдвое увеличился спрэд – спекулянты хотят заработать. Подпитка рынка "кэшем" идет в основном за счет средств трудовых мигрантов. Сейчас наличный доллар торгуется по 32,2-32,3 грн в продаже и на две гривни дешевле в покупке.

С ним согласен и Максим Орыщак. Он напомнил, что НБУ удерживает актуальность решения не обновлять торги на межбанковском рынке, продажа американской валюты официально зафиксирована в размере 29,25 грн/доллар.

"Наличный курс продажи доллара в Украине или стоимость наличной гривни за границей зависит только от спекулятивных настроений финансовых учреждений и частных лиц, которые продают и покупают валюту. Никаких рычагов влияния на этих людей и компании у НБУ нет", – констатировал эксперт.

Олег Пендзин добавил, что в ряде городов на Западной Украине, где много наших беженцев с наличной гривней, собирающихся перебраться в Европу, некоторые пункты обмена в открытую продают валюту, несмотря на запрет НБУ. Курс продажи – 34-35 грн/доллар и до 40 грн/евро.

Чего ожидать на неделе

По прогнозу Александра Охрименко, с 21 по 27 марта курс продажи как безналичного, так и наличного доллара сохранится неизменным.

"Коридор на черном рынке – 32-33 грн/доллар в продаже. С покупкой прогнозировать сложно, там возможна значительная ситуативная волатильность", – уточнил эксперт.

Олег Пендзин сообщил, что ориентировочно с 23-25 марта украинцы в Польше смогут обменять наличную гривню на злотые в рамках программы, которую запускает нацбанк Польши. Купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн будут обмениваться в отделениях PKO Bank Polski на общую сумму не более 10 тыс. грн на человека. По нынешнему курсу это примерно 7 грн за 1 злотый, в пересчете на евро – около 300 евро.

По словам Олега Пендзина, это стало возможным, в том числе и благодаря решению НБУ, который на днях разрешил украинским банкам выкупать у иностранных финансовых учреждений наличную гривню за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро млн в сутки.

Андрей Шевчишин добавил, что наличный курс гривни до конца марта будет зависеть от успешности переговоров о прекращении войны и возобновления работы предприятий в тех регионах Украины, где нет боевых действий.

Продавать доллары и покупать криптовалюту?

Максим Орыщак акцентировал: украинцам важно осознать, что сейчас плохое время для покупки доллара и евро с целью накоплений, так как купить можно только по курсу 35-40 гривен, в зависимости от суммы обмена. Но если вы не планируете выезжать заграницу с этими деньгами, то нет гарантий, что в Украине цена иностранной валюты сохранится на таких уровнях после войны.

Эксперт также высказал интересное мнение: украинцам пора пристальнее присматриваться к криптовалюте.

"Валютный рынок страны после войны – это большая загадка. Во время больших спекуляций возможны сюрпризы, поэтому те, у кого есть весомые валютные накопления, более вероятно, что обратят их в крипту. Для Украины это стало бы прогрессом, если население страны сможет отойти от привязки к доллару и евро", – анализирует Максим Орыщак.

Андрей Шевчишин также не советует в Украине совершать операций с наличной валютой без крайней необходимости, прежде всего речь идет о ее покупке. Что касается возможной покупки крипты, то, по его словам, она экономически целесообразна даже тем, у кого есть 1000 долларов.