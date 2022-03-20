Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар и война: надо ли украинцам переходить на криптовалюту

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 05:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты: Крипта возможна, но риск потерь возрастает в разы

Главной новостью недели стала стабилизация курса наличной гривни и постепенное ее укрепление. Если по безналу курс, зафиксированный Нацбанком на уровне 29,25 грн/доллар, не менялся с 24 февраля, то наличка теперь стабильно дешевле 33 гривен за доллар. Но это в среднем, так как по регионам было и 35. Речь идет о черном рынке, ведь официальная продажа валюты запрещена НБУ третью неделю.

О том, чего ожидать на валютном рынке к концу марта, рассказали эксперты "Сегодня".

Реклама

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Читайте также: Доллар и война: ответы на главные вопросы о ситуации с валютой

Что произошло с курсом за неделю

Так как банки не продают наличную валюту, мы временно используем в инфографике данные не банков и пунктов обмена валют, а данные сервиса "міняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, которые показывают, почем теперь на самом деле долларовый "кэш".

Реклама

На "міняйло" публикуются заявки физлиц о продаже и покупке наличной валюты (формально это не запрещено). Также в коллаже к данной статье указан актуальный средний курс наличного доллара и евро на 19 марта. Евро, соответственно, дороже на 13%.

Курсы валюты в банках намного ниже – 29,40 грн/доллар покупка, 30,70 – продажа, но наличка там может быть только для обладателей валютных депозитов (в пределах депозита).

Реклама

Как видно из инфографики, средний курс доллара в продаже постепенно снижался – за неделю ослабление на 78 коп. или до 32,21 грн/доллар. В покупке курс по-прежнему волатильный (переменчивый), так как очень зависит от ситуативного спроса и предложения. Например, в среду, 16 марта, курс покупки оказался аномально высоким: 33 грн/доллар, это выше, чем средний по рынку курс продажи!

Александр Охрименко объяснил этот феномен внезапным спросом на крупную партию валюты.

"Теневой рынок налички сейчас очень небольшой, что и привело к вроде бы нелогичному скачку курса покупки. И тот, продавец валюты, который оказался в нужное время в нужном месте неплохо заработал. Но это случайность", – анализирует эксперт.

Спрэд по доллару (разница между курсами покупки и продажи) заметно расширился и в среднем составляет около 2 грн, неделю назад он колебался от 40 коп. до 1,3 грн на каждом долларе. Это, по мнению экспертов, признак насыщения теневого рынка наличной валютой, снижения спроса и роста предложения.

Спрэд по евро за четверг и пятницу вообще "расползся" до невиданных шести гривен: 31,45 грн/евро в покупке и 37,50 в продаже. Но в субботу вернулся в разумные пределы: 33 и 36,1 грн/евро.

Анализ ситуации на рынке

Александр Охрименко говорит, что сейчас на черном наличном рынке улеглась валютная паника, поэтому курс стабилизировался заметно ниже 33 грн/доллар. По этой же причине более чем вдвое увеличился спрэд – спекулянты хотят заработать. Подпитка рынка "кэшем" идет в основном за счет средств трудовых мигрантов. Сейчас наличный доллар торгуется по 32,2-32,3 грн в продаже и на две гривни дешевле в покупке.

С ним согласен и Максим Орыщак. Он напомнил, что НБУ удерживает актуальность решения не обновлять торги на межбанковском рынке, продажа американской валюты официально зафиксирована в размере 29,25 грн/доллар.

"Наличный курс продажи доллара в Украине или стоимость наличной гривни за границей зависит только от спекулятивных настроений финансовых учреждений и частных лиц, которые продают и покупают валюту. Никаких рычагов влияния на этих людей и компании у НБУ нет", – констатировал эксперт.

Олег Пендзин добавил, что в ряде городов на Западной Украине, где много наших беженцев с наличной гривней, собирающихся перебраться в Европу, некоторые пункты обмена в открытую продают валюту, несмотря на запрет НБУ. Курс продажи – 34-35 грн/доллар и до 40 грн/евро.

Чего ожидать на неделе

По прогнозу Александра Охрименко, с 21 по 27 марта курс продажи как безналичного, так и наличного доллара сохранится неизменным.

"Коридор на черном рынке – 32-33 грн/доллар в продаже. С покупкой прогнозировать сложно, там возможна значительная ситуативная волатильность", – уточнил эксперт.

Олег Пендзин сообщил, что ориентировочно с 23-25 марта украинцы в Польше смогут обменять наличную гривню на злотые в рамках программы, которую запускает нацбанк Польши. Купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн будут обмениваться в отделениях PKO Bank Polski на общую сумму не более 10 тыс. грн на человека. По нынешнему курсу это примерно 7 грн за 1 злотый, в пересчете на евро – около 300 евро.

По словам Олега Пендзина, это стало возможным, в том числе и благодаря решению НБУ, который на днях разрешил украинским банкам выкупать у иностранных финансовых учреждений наличную гривню за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро млн в сутки.

Андрей Шевчишин добавил, что наличный курс гривни до конца марта будет зависеть от успешности переговоров о прекращении войны и возобновления работы предприятий в тех регионах Украины, где нет боевых действий.

Продавать доллары и покупать криптовалюту?

Максим Орыщак акцентировал: украинцам важно осознать, что сейчас плохое время для покупки доллара и евро с целью накоплений, так как купить можно только по курсу 35-40 гривен, в зависимости от суммы обмена. Но если вы не планируете выезжать заграницу с этими деньгами, то нет гарантий, что в Украине цена иностранной валюты сохранится на таких уровнях после войны.

Эксперт также высказал интересное мнение: украинцам пора пристальнее присматриваться к криптовалюте.

"Валютный рынок страны после войны – это большая загадка. Во время больших спекуляций возможны сюрпризы, поэтому те, у кого есть весомые валютные накопления, более вероятно, что обратят их в крипту. Для Украины это стало бы прогрессом, если население страны сможет отойти от привязки к доллару и евро", – анализирует Максим Орыщак.

Андрей Шевчишин также не советует в Украине совершать операций с наличной валютой без крайней необходимости, прежде всего речь идет о ее покупке. Что касается возможной покупки крипты, то, по его словам, она экономически целесообразна даже тем, у кого есть 1000 долларов.

"Надежнее всего биткоин или другая валюта из первой десятки. Но надо понимать, что риск потерять – не меньше, чем заработать. Поэтому без определенной подготовки рискованно вкладываться в крипту, в отличие от привычного доллара", – предупредил эксперт.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева В стороне не остался никто: как фонды и организации помогают украинцам во время войны София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Россия на грани выживания: торговые центры агрессора могут порадовать покупателей только дефицитом Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41925.49

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2931.27

Litecoin (LTC)

116.35

Ripple (XRP)

0.81

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять