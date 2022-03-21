Курс долара в Україні: скільки коштує валюта в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ

Який курс в банках 21 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

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Нагадаємо, що зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 21 березня) в банку:

ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс євро в банку:

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ПриватБанк – 32,40/32,89 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 32,40/33,15 грн.

Долар на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку наразі не перевищує 32-34 грн за долар, що не сильно відрізняється від зафіксованого НБУ 29,25 грн за дол.

За словами заступника голови НБУ Сергій Ніколайчука, це обумовлено такими причинами:

в банківської системи є значний запас фінансової міцності. Ніколайчук вважає, що це наслідки серйозних реформ після 2014 року в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання;

Ніколайчук вважає, що це наслідки серйозних реформ після 2014 року в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання; у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи;

на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи; в НБУ зараз значно більше можливостей для того, щоб перекрити відтоки капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Раніше ми розповідали, що буде з доларом після війни, а також писали, чи варто українцям переходити на криптовалюту.