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Курс доллара на черном рынке стоит на месте: кто и что сдерживает валюту

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21 марта, 18:16
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Курс на черном рынке не сильно отличается от установленного НБУ
Доллар на "черном" рынке не растет
Доллар на "черном" рынке не растет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке пока не превышает 32-34 грн за доллар, что не сильно отличается от зафиксированного НБУ 29,25 грн за долл.

Почему нет валютной паники на рынке, несмотря на войну, рассказал в интервью Forbes замглавы НБУ Сергей Николайчук.

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По его словам, это обусловлено следующими причинами:

  • у банковской системы есть значительный запас финансовой крепости. Николайчук считает, что это последствия серьезных реформ после 2014 года в монетарной сфере и в секторе банковского регулирования;
  • у населения нет большой потребности покупать валюту на "черном" рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы;
  • в НБУ сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы перекрыть оттоки капитала за границу, чем в 2014 году.

Стоит ли покупать доллар на черном рынке?

В связи с войной продажа наличной валюты в Украине запрещена, за исключением тех областей, которые находятся под угрозой оккупации.

Однако это не останавливает желающих купить доллары и попытаться нажиться на их перепродаже.

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Мы уже рассказывали, что эксперты не рекомендуют рисковать, поскольку курс однако будет завышенным, а также существует высокая вероятность, что вас обманут.

Дальнейшие тенденции на рынке

Во вторник, 22 марта, на предстоящей неделе Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды в гривнах со сроками погашения в 2 и 12 месяцев. Из запланированных 400 млрд грн в госбюджет поступило почти 20 млрд. Новости о наличии проекта мирного договора между РФ и Украиной привели к росту позитивных настроений среди инвесторов.

Как сообщил в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на международных финансовых рынках наблюдается аналогичная ситуация. Курс ВВП-варрантов и украинских евробондов растет. Стоимость страховки от дефолта Украины существенно подешевела. Эта положительная тенденция дает надежду на благоприятное развитие событий.

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Учитывая текущую монетарную политику НБУ, в будущем гривну ждет масштабная девальвация. Экспортные поступления заметно упали, а расходы госбюджета в национальной валюте только выросли. Подобная диспропорция неминуемо приведет к укреплению курсов евро и доллара США по отношению к украинской национальной валюте.

Что будет с долларом после войны?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что к шокирующим 100 грн курс не поднимется, как считают некоторые эксперты и будет колебаться близко 30 гривен.

По мнению эксперта, это не катастрофическая девальвация, учитывая, что в стране идет война и это закономерность.

А экономист Алексей Кущ подчеркивает, что то, каким будет курс доллара, зависит от того, какой у нас будет послевоенный формат экономики.

Также важно – на сколько у нас будет доступ к своим южным портам и сможем ли мы отправлять оттуда грузы, – отмечает эксперт.

Если у Украины будет такая возможность, то гривня не должна опуститься ниже 34-35 гривен, а по выделению нашей стране финансовой помощи и восстановления – национальная валюта может начать укрепляться.

Раньше мы рассказывали, стоит ли украинцам переходить на криптовалюту, а также писали, как Кремль подрывает банковскую систему РФ.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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