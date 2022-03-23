В Україні дозволили брати кредити без відсотків – кого стосується

Розповідаємо, для кого збільшили максимальну суму кредитів та дозволили віддавати їх без відсотків під час війни

Влада під час війни змінює правила надання кредитів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через воєнний стан в Україні влада змушена запроваджувати зміни, щоб українська економіка відчувала якомога менший удар. Наприклад, на час війни скасували ліміт суми гарантування депозитів.

А тепер, щоб підтримати аграрний сектор, уряд розширив програму "Доступні кредити "5-7-9%". Про це повідомляє Урядовий портал.

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Нові умови кредитування

Уряд прийняв рішення, згідно з яким аграріям надаватимуть кредити під 0%. Також збільшено максимальну суму кредиту – до 60 млн грн.

Такі зміни чинні на увесь період воєнного стану в Україні та ще місяць після його завершення. Після війни кредитна ставка для аграріїв становитиме 5%.

Строки, на які видаватимуть кредити, залежатимуть від мети:

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максимум на 5 років – на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості;

на 3 роки – для фінансування оборотного капіталу.

Також уряд розширив перелік інструментів, які дозволять банкам надавати кредити в рамках програми "5-7-9%" у разі нестачі забезпечення.

Нацбанк змінив правила кредитування на час війни

"Сьогодні" вже писали, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Окрім цього, українцям спишуть неустойки (штраф, пеня) та інші платежі за споживчі кредити, нараховані з 24 лютого 2022 року (включно), за прострочення виконання своїх боргових зобов'язань.

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