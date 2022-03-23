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В Україні дозволили брати кредити без відсотків – кого стосується

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23 березня, 18:00
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Розповідаємо, для кого збільшили максимальну суму кредитів та дозволили віддавати їх без відсотків під час війни
Влада під час війни змінює правила надання кредитів
Влада під час війни змінює правила надання кредитів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через воєнний стан в Україні влада змушена запроваджувати зміни, щоб українська економіка відчувала якомога менший удар. Наприклад, на час війни скасували ліміт суми гарантування депозитів.

А тепер, щоб підтримати аграрний сектор, уряд розширив програму "Доступні кредити "5-7-9%". Про це повідомляє Урядовий портал.

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Нові умови кредитування

Уряд прийняв рішення, згідно з яким аграріям надаватимуть кредити під 0%. Також збільшено максимальну суму кредиту – до 60 млн грн.

Такі зміни чинні на увесь період воєнного стану в Україні та ще місяць після його завершення. Після війни кредитна ставка для аграріїв становитиме 5%.

Строки, на які видаватимуть кредити, залежатимуть від мети:

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  • максимум на 5 років – на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості;
  • на 3 роки – для фінансування оборотного капіталу.

Також уряд розширив перелік інструментів, які дозволять банкам надавати кредити в рамках програми "5-7-9%" у разі нестачі забезпечення.

Нацбанк змінив правила кредитування на час війни

"Сьогодні" вже писали, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Окрім цього, українцям спишуть неустойки (штраф, пеня) та інші платежі за споживчі кредити, нараховані з 24 лютого 2022 року (включно), за прострочення виконання своїх боргових зобов'язань.

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Також читайте наші матеріали про те, як отримати кредитні канікули та в яких місцях не можна зберігати кредитні картки.

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Цитата дня

Країна має працювати. Бізнес має працювати. Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Отже, працюймо. Віримо у ЗСУ. Наближаємо перемогу.

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