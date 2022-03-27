Беспроцентные кредиты, выплаты за переселенцев и досрочные пенсии – главное о деньгах за неделю

Редакция "Сегодня" собрала главные экономические новости за уходящую неделю, которые вы могли пропустить

Коротко – о главных изменениях для украинцев в финансовой сфере / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Военное положение требует изменений и финансовой гибкости, поэтому правительство и Нацбанк делают все возможное, чтобы удержать экономику на плаву. В настоящее время особую поддержку решили оказать представителям аграрного сектора, а некоторые категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию.

Понедельник. Владельцам жилья будут выплачивать компенсации за убежище для переселенцев

Украинцы, которые на бесплатной основе поселили у себя дома вынужденных переселенцев из областей, где продолжаются боевые действия, смогут получить деньги от государства. За каждого человека будут платить 450 гривен компенсации за коммунальные услуги.

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Вторник. Национальный банк изменил правила снятия валюты

В НБУ решили увеличить лимит на снятие наличных денег в иностранной валюте с собственных счетов. Теперь можно снять до 100 тысяч гривен в эквиваленте.

"Этот лимит также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках", – отметили в Нацбанке.

Среда. Аграрии смогут брать кредиты без процентов

Украинские власти решили поддержать аграрный сектор и расширили программу "Доступные кредиты". Следовательно, аграриям будут предоставлять кредиты под 0%, и увеличили максимальную его сумму до 60 миллионов гривен.

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Изменения будут действовать во время военного положения и месяц после его завершения. Впоследствии кредитную ставку для аграриев поднимут до 5%.

Четверг. Оккупанты совершают махинации с рублем в Украине

Украинцев предупреждают о манипуляциях со стороны России в финансовой сфере. В Мелитополе и Геническе пытаются внедрить рубли, поэтому в СНБО призывают жителей Запорожской и Херсонской областей быть бдительными.

Оккупанты пытаются склонить на свою сторону пенсионеров и людей, получающих соцвыплаты от государства. Украинские власти напомнили гражданам, что все деньги им поступают на банковские счета.

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Пятница. Ввели досрочный выход на пенсию для добровольческих формирований

В Минсоцполитике рассказали об очередном нововведении – участники добровольческих формирований территориальных общин получат право досрочно выйти на пенсию и иметь повышенные нормы обеспечения. Повышенные пенсии могут получать члены их семей в случае, если участник боевых действий погибнет во время выполнения задания.

Досрочно на пенсию могут выйти женщины в 50 лет. Для мужчин это право наступает в 55 лет. При этом следует иметь не менее 20 лет страхового стажа у женщин и 25 лет – у мужчин.

Ранее "Сегодня" рассказывал о том, как переоформить получение пенсий на карту вместо почтового отделения во время войны. Читайте и о том, по какому курсу можно обменять валюту в Украине и как это сделать быстро и выгодно.