В Україні виплачуватимуть компенсацію за прихисток переселенців – як подати інформацію

Розповідаємо, якими шляхами можна отримати допомогу від держави на оплату комуналки

Яку компенсацію дають за кожного переселенця / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які безкоштовно прихистили у себе вдома вимушених переселенців, що покинули домівки через війну, можуть отримати від держави певну компенсацію за комунальні послуги.

Відповідну процедуру та суму виплат затвердив Кабінет міністрів.

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Отже, розмір компенсації на одну особу становить 450 гривень і подати інформацію для отримання цих грошей можна буде трьома способами:

1 – звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію;

2 – подати інформацію через сайт "Прихисток";

3 – подати інформацію через застосунок "Дія", але наразі послуга ще не запущена в роботу.

Зазначається, що незабаром органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення ВПО, але поселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

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Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток.

Де знайти безкоштовне житло

Не у всіх переселенців та біженців є можливість зняти житло на заході України, де ціни на оренду злетіли у кілька разів, або у дорогій Європі.

Але вихід є, адже після початку війни за кордоном і в Україні з’явилось безліч корисних сайтів для пошуку прихистку.

В Україні ви можете скористатись ботом @turbotnyk_bot, де вам допоможуть знайти тимчасову домівку, також можна звернутись до ініціативи "Допомогай" за номером 0 (800) 332 238.

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Детальніше про пошук безкоштовного житла читайте в нашому матеріалі. Ми також розповідали, як правильно зберігати кошти в умовах війни.