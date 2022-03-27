Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Пенсія на картку: як перевести виплати з Укрпошти в банк під час війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 19:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вимушені переселенці можуть скористатися послугою переведення соціальних виплат на банківський рахунок
Пенсіонери можуть отримувати виплати як на пошті, так і на картку
Пенсіонери можуть отримувати виплати як на пошті, так і на картку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці, що змушені були терміново виїхати зі зони бойових дій в іншу область, можуть переоформити отримання пенсій на картку в банку.

Як розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю РБК-Україна, ця послуга доступна для громадян, які раніше отримували виплати у відділенні Укрпошти. Для тих, кому нарахування приходило на рахунок, усе залишиться без змін.

Реклама

Кому виплачують пенсії?

Вимушені переселенці можуть скористатися спеціальним механізмом централізованого нарахування й виплати соцдопомоги. При цьому послуговуються Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

Уже виплатили пенсії жителям Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей. Міністерство перераховує гроші в Ощадбанк, а банк уже нараховує на картки клієнтам.

Грошовий переказ замість відділення Укрпошти також можна отримати у відділеннях Ощадбанку. Слід прийти з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) в банк і оформити отримання пенсії упродовж 60 днів.

Реклама

Послугу переадресації можна замовити на гарячій лінії Укрпошти за номером 0-800-300-545. Після цього – відкрити рахунок у банку, на який надходитиме пенсія та заповнити відповідну заяву. Із заявою слід прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду, де завершать процедуру переоформлення.

Переадресація пенсій

Раніше "Сьогодні" публікував інформацію про актуальну послугу з переадресації від Укрпошти. Люди, які отримують пенсії, субсидії та соціальну допомогу, але змушені були змінити місце проживання через війну, продовжать отримувати гроші вже за новою адресою.

Послуга переадресації передбачає можливість отримання як адресної доставки пенсій, так і на поштове відділення. Оформити її можна як телефоном, так і онлайн. На кожен вид виплати слід заповнювати окрему анкету.

Реклама

Деяким українцям держава нарахує пенсію авансом. Мовиться про шість областей, де ведуться найзапекліші бойові дії. Окрім цього, декому нараховуватимуть підвищені виплати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44844.36

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3169.52

Litecoin (LTC)

125.84

Ripple (XRP)

0.84

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти