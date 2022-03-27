Пенсія на картку: як перевести виплати з Укрпошти в банк під час війни

Вимушені переселенці можуть скористатися послугою переведення соціальних виплат на банківський рахунок

Пенсіонери можуть отримувати виплати як на пошті, так і на картку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці, що змушені були терміново виїхати зі зони бойових дій в іншу область, можуть переоформити отримання пенсій на картку в банку.

Як розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю РБК-Україна, ця послуга доступна для громадян, які раніше отримували виплати у відділенні Укрпошти. Для тих, кому нарахування приходило на рахунок, усе залишиться без змін.

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Кому виплачують пенсії?

Вимушені переселенці можуть скористатися спеціальним механізмом централізованого нарахування й виплати соцдопомоги. При цьому послуговуються Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

Уже виплатили пенсії жителям Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей. Міністерство перераховує гроші в Ощадбанк, а банк уже нараховує на картки клієнтам.

Грошовий переказ замість відділення Укрпошти також можна отримати у відділеннях Ощадбанку. Слід прийти з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) в банк і оформити отримання пенсії упродовж 60 днів.

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Послугу переадресації можна замовити на гарячій лінії Укрпошти за номером 0-800-300-545. Після цього – відкрити рахунок у банку, на який надходитиме пенсія та заповнити відповідну заяву. Із заявою слід прийти до найближчого відділення Пенсійного фонду, де завершать процедуру переоформлення.

Переадресація пенсій

Раніше "Сьогодні" публікував інформацію про актуальну послугу з переадресації від Укрпошти. Люди, які отримують пенсії, субсидії та соціальну допомогу, але змушені були змінити місце проживання через війну, продовжать отримувати гроші вже за новою адресою.

Послуга переадресації передбачає можливість отримання як адресної доставки пенсій, так і на поштове відділення. Оформити її можна як телефоном, так і онлайн. На кожен вид виплати слід заповнювати окрему анкету.

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Деяким українцям держава нарахує пенсію авансом. Мовиться про шість областей, де ведуться найзапекліші бойові дії. Окрім цього, декому нараховуватимуть підвищені виплати.