Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Вигідно і просто: де українцям поміняти долари і євро під час війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 17:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про актуальний курс валют і пропозиції від українських банків
Окрім банків та обмінників, існує простіший спосіб швидко поміняти гроші
Окрім банків та обмінників, існує простіший спосіб швидко поміняти гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на неділю, 27 березня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 29,25 гривні. Курс євро також не змінився й залишається на рівні 32,12 гривні.

Редакція "Сьогодні" розповідає, який курс валют у банках України та де найвигідніше і найпростіше міняти долари та євро.

Реклама

Курс долара в Україні

На міжбанку курс долара дещо вищий, ніж пропонує НБУ. Купують "зелені" по 29,8 гривні, а продають – по 29,95 гривні.

Серед українських банків найменше за долар просять у "Фамільному" банку – 28,7 гривні. Найбільше – в OTP Bank, де купують валюту по 29,4 гривні. Середня ціна зберігається на рівні 29,25 гривні.

Амплітуда продажу долара коливається від 29,4 до 33 гривень. Найвища позначка в "Клірингового дому" – 38 гривень, а найнижча – в "Кредитвест" банку – 29,3 гривні.

Реклама

Курс долара 27 березня
Курс долара 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Курс долара 27 березня
Курс долара 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Курс євро в Україні

На міжбанку євро купують за 33,35 гривні. Продаж валюти здійснюють за 33,4 гривні.

Реклама

Українські банки пропонують купити євро в межах 32–33,15 гривні. Найнижча планка в АгроКомБанку – 31,8 гривні, найвища в "Клірингового Дому" – 33,6 гривні.

Продаж євро здійснюють на рівні 32,5–36,5 гривні. Найбільше просить "Кліринговий Дім" – 42,7 гривні, а найменше Укрбудінвестбанк – 32,4 гривні.

Курс євро 27 березня
Курс євро 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Курс євро 27 березня
Курс євро 27 березня / Фото: minfin.com.ua

Онлайн-банкінг

Найпростішим способом обміну валют під час війни є онлайн-банкінг. У касах банків можуть бути черги, а в обмінниках курс трохи "кусається". Відтак, якщо у вас є картка з євро чи доларами, їх цілком можна поміняти в інтернеті.

Операція здійснюється за лічені хвилини на екрані вашого комп’ютера чи гаджета. Легко оформити й нову картку, яку приймають як по Україні, так і за кордоном. Нею можна заплатити за усі звичні товари й послуги, включно з комунальними.

Кожен український банк має свій сайт та мобільний застосунок, куди кожен клієнт може увійти й здійснити там потрібні операції. Зокрема, обмін валют, дистанційний переказ грошей, платежі, поповнення рахунків на мобільному, відкрити депозит або погасити кредит. У кожному додатку також вказаний актуальний курс валют конкретного банку.

Грошові операції в Україні

Під час війни ситуація на фінансовому ринку змінюється щодня. НБУ робить усе можливе, щоб втримати економіку на плаву та забезпечити фінансову стабільність як для бізнесу, так і для звичайних громадян.

Водночас уряд усіляко підтримує українців, що постраждали внаслідок обстрілів окупантів. Зокрема, усі охочі з визначеної категорії осіб можуть отримати 6 500 гривень підтримки від держави. На те, щоб подати заявку, залишилися лічені дні.

Законодавчі зміни дозволяють банкам більш гнучко працювати. Для прикладу, якщо установа закривається, клієнти не втратять заощаджень. У Фонді гарантування вкладів вирішили збільшити суму відшкодувань вкладникам до 100%.

Раніше ми розповідали, як купити долари в мобільному застосунку та онлайн-версії Приват24. Читайте також про те, жителям яких областей планують нарахувати пенсії достроково.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44608.66

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3144

Litecoin (LTC)

124.75

Ripple (XRP)

0.83

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти